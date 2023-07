Florencia Saintout sobre Evita: “Su figura es tan singular en la historia que no es sólo peronista, sino de todos los argentinos y del mundo entero”

La presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y pre candidata a senadora de Unión por la Patria por la octava sección, Florencia Saintout habló con Todo Provincial RADIO sobre la figura de Eva Duarte (Evita) en un nuevo aniversario de su fallecimiento, la identidad y la impronta del gobernador Axel Kicillof para revalorizar lo Bonaerense.

Sobre el aniversario del fallecimiento de Eva, Saintout: expresó: "Tenemos que tener un orgullo muy importante de Evita porque no solamente es peronista, sino de todos, de los argentinos y del mundo entero. Su figura es tan singular en la historia”.

“Nosotros reivindicamos su figura con una obra que se llama Evita corazón bonaerense, aquella que nació en una toldería de Los Toldos”, afirmó Saintout.

Además, sostuvo que “Eva tiene tantas lecturas a lo largo del tiempo, por su forma de transformar y la reinterpretación como la Evita con el pañuelo verde, o los tatuajes en el tiempo”.

Cultura para la identidad bonaerense

En dialogo con TodoProvincial Radio, la presidenta del Instituto Cultural explicó: “Lo estamos trabajando mucho desde cultura porque la identidad tiene una condición ineludible, es como el hilo invisible de todas las cosas”.

Y agregó: “Axel viene trabajando desde hace mucho tiempo en cada una de las áreas y en cada una de las políticas plantea la puesta en valor y la recuperación del orgullo de ser bonaerense, el reconocimiento de las potencias de su pueblo”.

“Hay un esfuerzo muy grande en todo eso y la respuesta sobre la Identidad es ¿Quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir?”, analizó Saintout.

“Que se construye de manera colectiva, que no se construye de manera cerrada, ni de una vez y para siempre, que no es homogénea, parte del esfuerzo que hacemos en cultura es plantear como la diversidad nos une. No para eliminarla”, continúo la ex decana de periodismo de la UNLP.

Por último, concluyó: “Nada de todo esto podría ocurrir si tuviéramos un gobernador que no le interese, Axel es un militante de todos estos temas y es un gusto enorme trabajar con él, porque no se queda sentado en un escritorio, pone el cuerpo, recorre la provincia, toma decisiones, en el camino abre discusiones donde el debate importa”.