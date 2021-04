Sabías que si sos afiliado de IOMA los hisopados son gratis ¡enterate donde hacerlos!

Si sos afiliada/o a IOMA y presentás síntomas de COVID, es fundamental realizar estas acciones y recomendaciones para proteger tu salud y resguardar la de aquellas personas con las que compartís entornos.

Primero, comunicate al 148. Allí evaluarán si tus síntomas son compatibles con COVID-19. En ese caso te derivarán al 0800-333-0995 (Emergencias COVID-19) y mediante una videollamada se verificará tu cuadro para priorizar tu atención.

Es muy importante que permanezcas aislada/o en tu domicilio, y también de quienes comparten tu casa. La situación más recomendable es que la persona que atraviesa este cuadro pueda permanecer sola en una habitación. Y en caso de compartir espacios comunes, estos deben estar ventilados, además es necesario utilizar tapabocas-barbijo y respetar la distancia mínima de dos metros, mantener higiene de manos constante y utilizar el pliegue de codo para toser o estornudar. Ingresando a nuestra web podés encontrar más recomendaciones y detalles de los protocolos.

¿Dónde me realizo el hisopado?

Si en el 148 te indican un hispado, tenés que acercarte al centro de salud (clínica, hospital) al que concurrís generalmente para atenderte por IOMA. Todos los efectores de salud que tienen convenio con la obra social realizan el hisopado para la enfermedad COVID-19.

La cobertura del hisopado es total. El criterio para definir un caso como sospechoso para COVID es clínico epidemiológico, es decir que deberá estar contemplado en los protocolos provinciales. Es por esto que no es posible dirigirse a un centro de salud y pedir por nuestra cuenta el hisopado, ya que este se realiza luego de una evaluación a cargo de profesionales de la salud, estas/os son las/os encargadas/os de caracterizar a un caso como sospechoso.

Es importante tener en cuenta que en los lugares de trabajo no pueden exigir el hisopado. Si esto fuera realizado como rutina, la institución empleadora deberá ser quien garantice la accesibilidad a la prueba diagnóstica.

Por otra parte, el hisopado deberá ser abonado de manera particular (sin cobertura de la obra social) en aquellos casos que se encuentren por fuera de los protocolos vigentes. Cuáles son esas situaciones: solicitar esta práctica porque se tuvo contacto estrecho con un caso positivo, o pedir un hisopado para realizar un viaje. IOMA no cubre los PCR solicitados para realizar viajes, es decir, por fuera del protocolo no se cubren los hisopados de las personas afiliadas.

¿Cómo procedo en el caso de ser contacto estrecho?

En caso de ser contacto estrecho de un caso positivo es necesario el aislamiento por 14 días. Este periodo no puede ser menor, aun teniendo una PCR negativa. No obstante, en caso de haber sido contacto de un caso sospechoso y el mismo resultara negativo para el virus SARS-CoV-2, sí se podrá suspender el aislamiento porque ya no habrá contacto estrecho de un posible caso.