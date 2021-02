Rojas: “La saqué barata, un centímetro más y me sacaban el ojo”, contó la chica baleada por la policía

Tal como informó TODO PROVINCIAL, durante la noche del femicidio de Úrsula Bahillo de 18 años en manos del policía Ezequiel Martínez en Rojas hubo una pueblada. La policía reprimió con balas de gomas y gases lacrimógenos a los manifestantes que se apostaron frente a la Estación de Policía Comunal.

Nerina, una amiga Úrsula recibió un balazo de goma en la cara mientras protestaba frente a los agentes que estaban custodiando la dependencia.

“La saqué barata, un centímetro más y me sacaban el ojo”, contó y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

“Me pegaron el tiro y después me trasladaron a urgencia. Tuve suerte. Me enteré a las 9 de la noche de lo que había pasado y a las 12 ya estaba acá en la comisaría. No quería lastimar a nadie, solamente vine a pararme a pedir justicia”, explicó.

Durante la protesta hubo destrozos en la comisaría, un patrullero fue incendiado y también hubo incidentes en los domicilios de la Fiscal y el Juez de Paz de Rojas.

“Ni bien salí del hospital, me tenía que haber quedado en mi casa cuidando de mi ojo y decidí salir a pedir más justicia por Ursula, por mi, por ustedes. Salí para que ella me escuche. No estamos más solas, basta de matarnos. QUIERO QUE SE HAGA JUSTICIA DE UNA VEZ POR TODAS”, relató Nerina en su cuenta de Twitter.

Este miércoles, la amiga de Úrsula publicó: “Sigo sin poder dormir de la angustia, bronca, dolor e impotencia que tengo. No nos olvidemos de Úrsula, sigamos pidiendo justicia porque es lo menos que se merece. Quiero que Matías Martínez pague por lo que hizo, que todos sus cómplices también, quiero que se haga justicia”