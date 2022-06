Rivadavia: Kicillof recorrió las nuevas instalaciones de la Escuela Agraria de Fortín y entregó escrituras

Durante su recorrida, el Gobernador hizo entrega de la habilitación para la Sala de Faena de Pollos de la institución educativa. Más tarde, participó en América de la concreción del programa provincial Mi Escritura Mi casa.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes las nuevas instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “General José de San Martín” de la localidad de Fortín Olavarría, en Rivadavia, junto al jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Juan Pablo Urquiza, el director del establecimiento, Emiliano Wagner y el senador Juanci Martínez.

“Ya hemos concluido más de 4 mil obras de infraestructura escolar y construido 82 nuevas escuelas, consolidando el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en toda la provincia de Buenos Aires”, destacó Kicillof, al tiempo que valoró que “promovemos un Estado presente que invierte todos los recursos necesarios, ya que estamos convencidos de que detrás de cada obra se están cumpliendo derechos”.

Durante la recorrida, el mandatario hizo entrega a la institución de la habilitación para el funcionamiento de la Sala de Faena de Pollos, una gestión que fue realizada ante las autoridades provinciales por el senador Martínez. Se trata de una habilitación provisoria con tránsito Municipal, junto con el compromiso de aportar fondos para terminar lo que falta.

“Esta sala de faena va a permitir que los alumnos de la escuela agraria también trabajen allí, cerrando el círculo virtuoso en el que la riqueza que se produce se pueda aprovechar en el mismo lugar”, explicó el Gobernador, y finalizó: “Nos impulsa seguir trabajando por un modelo de desarrollo basado en la formación y la educación con ejes en la justicia social”.



Entrega de escrituras gratuitas

A continuación, el Gobernador encabezó el acto de entrega de 109 títulos de propiedad gratuitos que beneficiarán a familias de distintos barrios del municipio. Fue en el Cine Teatro Español de la localidad de América, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el intendente local, Javier Reynoso; donde también participó el senador bonaerense Juan Alberto Martínez.

“En la provincia hay miles de familias que accedieron a su casa propia, pero que no cuentan con las escrituras que completan el proceso de propiedad sobre sus viviendas”, aseguró Kicillof y agregó: “Al no contar con las escrituras, ven que sus viviendas se desvalorizan, no pueden acceder a un crédito y se complejiza el legado del bien para las próximas generaciones”.

En ese sentido, el Gobernador expresó que “con este programa, garantizamos que la casa sea de la familia y que quede en manos de las próximas generaciones”. “Estamos atendiendo la seguridad jurídica de nuestro pueblo, brindando las escrituras de forma gratuita, condonando las deudas inmobiliarias y convirtiendo a los inmuebles en bienes de familia para que no se puedan embargar”, señaló.

El programa Mi Escritura, Mi Casa fue impulsado por el Gobierno bonaerense a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. Desde entonces, el trabajo articulado entre la Provincia y los 135 municipios ha permitido avanzar con los trámites de cerca de 60 mil títulos de propiedad totalmente gratuitos.

Tras el encuentro, el senador Martínez destacó por su parte que “obtener el título de una casa es mucho más que un trámite”, y agregó: “si no tenés los papeles de tu casa no podés sacar un crédito, no podés salir de garantía de tu hijo para un alquiler o un crédito, te falta tranquilidad”.

Participaron de las actividades el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; las concejalas Maia Médici y Mercedes García Douperou; los concejales Leandro Toribio y Germán Carrizo; el legislador de General Villegas Gerardo Chichiri, el dirigente Sebastián Hernández; y autoridades educativas locales.