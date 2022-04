Ríos Ordoñez: “En la provincia existen más de 50 mil personas sin DNI”

El director del registro provincial de las personas, Mariano Ríos Ordoñez dialogó en exclusivo con Todo Provincial Radio por la FM 96.3 Ciudades sobre las campañas que llevan adelante desde el organismo para incrementar las personas documentadas en el territorio bonaerense.

“Venimos trabajando con el esquema de operativos móviles y el de delegaciones, estuvimos en San Vicente hicimos entrega de 1100 documentos que se habían iniciado 1 mes antes”, comentó el funcionario provincial.

“MI IDENTIDAD Y MI DRECHO”

Además, comentó que se llevan adelante El programa mi identidad y mi derecho que “se enfoca en el trabajo de identificación y documentación de aquellas personas que son conocidas como NN; que no solamente no tienen DNI sino que además están un paso atrás porque no tienen acta de nacimiento”.

“El programa surge al amparo de la modificación de la ley de los 1000 días, que lo que hace es cambiar la sede judicial de la determinación de la identidad de una persona a sede administrativa, eso nos da una ventaja competitiva en los tiempos para que una persona consiga su inscripción e identidad”, explicó a Todo Provincial Radio conducido por Mariano Gandini en FM 96.3 Ciudades.

Mariano Ríos Ordoñez también aseguró que “Hay una demanda muy grande de inscripciones tardías, son todas aquellas personas que habiendo nacido en la provincia de Buenos Aires por algún motivo determinado no fueron inscriptas al momento del nacimiento”.

Sobre esta problemática aclaró que “la verdad que la demanda es muy grande y trabajamos en conjunto con los municipios para que puedan tramitar y acompañar a la persona desde el día cero hasta que realizan la inscripción del acta de nacimiento y posterior entrega del DNI”.

“Tenemos más de 50 o 60 mil personas sin documentos todavía en la provincia de Buenos Aires”

Para poner en contexto sobre el estado de situación, Ríos Ordoñez afirmó “En el primer trimestre del 2022 llevamos realizados 150 expedientes con inscripción y tenemos en trámite más de 600, esto es solamente de personas que hicieron las presentaciones espontáneas en las delegaciones. Calculamos que si salimos a buscarlos vamos a estar arriba de las 50 o 60 mil personas”.