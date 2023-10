Ricardo Alfonsín: «La UCR no puede mantenerse neutral, Milei es una peligro para la democracia»

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, señaló que el escenario de balotaje del próximo 19 de noviembre entre Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, le recuerda a la elección de 2003 en la que Carlos Menem se bajó por no recibir apoyo del resto de los sectores, y dijo que muchos dirigentes expresaron que la postura del libertario es «invotable».

“No encuentro a nadie que apueste a perdedores y una elección cuesta ponerla en marcha. Me hace acordar al final de la elección que gana Menem. En esas primeras horas, Menem se llevaba todo por delante, pero empezaron a hacer cuentas y no tenían apoyo, no tenían militancia, terminaron bajándose. Algún runrún así debe haber hoy”, dijo D´Onofrio en declaraciones radiales.

El ministro provincial se refirió así a las elecciones presidenciales de 2003 en las que Menem (por el Frente por la Lealtad) alcanzó el 24,45% de los sufragios, mientras que Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) el 22,25% y obligó a un balotaje entre los dos.

Finalmente, Menem adujo que «no se reunían las condiciones» para garantizar una «transparente legitimidad democrática» en la segunda vuelta y decidió renunciar a esa instancia, proclamando la justicia electoral a Néstor Kirchner al frente del Poder Ejecutivo.

D’Onofrio recordó ese momento y, al referirse al escenario de balotaje entre Massa y Milei, agregó: “No encuentro a nadie que apueste a perdedores”.

Destacó que el candidato de UxP obtuvo más de 3 millones nuevos de votos y se posicionó como el candidato más votado por casi 7 puntos arriba del libertario.

“Más allá que todos coinciden en que no son los dueños de los votos y no pueden dirigir a la gente hacia un lado u otro, muchísimos dirigentes expresan que esa postura de Milei es invotable”, subrayó D´Onofrio.

En ese tono, consideró que “hay un camino recorrido, más concreto», dijo que el oficialismo se encamina a «balotaje mínimamente de 60 a 40» y se preguntó «si Milei no creció hasta ahora, por qué lo haría” después.

Así, puntualizó que “el electorado más duro de (Patricia) Bullrich responsabiliza a Milei por su baja performance», pero rescató: «En el resto de los votantes no veo a nadie dispuesto a discutir quita de derechos”.

En esa línea, el dirigente remarcó el cambio en el discurso del candidato opositor: “Si una persona, por un resultado, en cuestión de minutos puede dar un giro copernicano en su percepción, en su discurso, imagino que nadie puede confiar para quererlo de Presidente”.

En esa línea, D´Onofrio remarcó que UxP continua la campaña y que «la provincia de Buenos Aires quiere seguir siendo motor de la candidatura de Sergio Massa» y subrayó: «Hay una gran diferencia entre un vestuario ganador y otro que no”.