Quinta hora de clases en las escuelas primarias: cómo se implementará en la provincia de Buenos Aires

Días atrás, el gobierno bonaerense firmó un convenió con el Ministerio de Educación de la Nación para implementar la quinta hora de clases en las escuelas primarias. La medida regirá desde octubre en 653 instituciones, pero se proyecta que a partir del 2023 se extienda al resto de los colegios.

En diálogo con Todo Provincial, la secretaria General adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, explicó: “El comunicado emitido por la Dirección General de Cultura y Educación plantea que el avance en la implementación de la quinta hora tiene que ser en consenso con todos”.

Y detalló: “Puede ser que dentro de una escuela haya docentes que no estén de acuerdo porque no pueden sumar más horas o no quieren, esa quinta hora sería cubierta por otro docente. En principio se le ofrecería a alguien de a la misma institución que tenga el título de maestro de grado. Si no hay nadie en esa condición se irá a concurso público para cubrir esa hora”. Este tiempo extra deberá ser enfocado especialmente para reforzar la enseñanza de contenidos de matemáticas y lengua.

Según informó el gobierno bonaerense, desde octubre 653 escuelas tendrán una hora extra de clases mientras que otras 261 instituciones pasarán de jornada simple a completa. Todavía no se conoció el listado de escuelas donde se aplicará la medida en los próximos días, aunque las comunidades educativas de estas escuelas fueron puestas al tanto ya que para su avance se requería consenso previo.

Según pudo averiguar Todo Provincial en escuelas rurales y con matrículas más reducidas fue más fácil avanzar con la quinta hora de clases. Sin embargo, la intención es que hacia el 2023 se pueda implementar en todos los colegios.

En tanto, los docentes cobrarán esa hora como si fuese un módulo en secundaria. En salarios iniciales, significarían unos 22 mil pesos mensuales. Esta inversión será financiada por el gobierno nacional a través del envío de fondos específicas hacia las provincias que adhieran.

“Nadie se puede negar a que los alumnos tengan más horas de clases, aunque esto de por si no garantiza mejor calidad educativa”, opinó María Laura Torre de Suteba y aclaró: “Es bueno que los alumnos tengan una hora más de clase pero esto no puede chocar con los derechos de los trabajadores y la organización de las familias a esta altura del año”.

Por otra parte, la dirigente gremial aseguró que los sindicatos impulsan el cumplimiento de la Ley de Educación tanto nacional y provincial que insta a profundizar el esquema de ir hacia la mayor cantidad posible de escuelas con jornada completa de 8 horas.

“No todos quieren que sus hijos vayan a una jornada completa, pero es importante que exista la opción, algo que actualmente no sucede. Una mayor cantidad de horas no quiere decir más de lo mismo sino apuntar hacia una educación integral”, aseguró Torre.