Quiniela de la Provincia, ¡la data para que tu combinación esté en pizarra!

Dentro de la gran variedad de opciones de lotería que se encuentran disponibles en el país, la quiniela provincial Bonaerense, con más de 200 años de vida, es por magnitud de apostadores, recaudación y premios, uno de los pasatiempos predilectos al momento de pensar en tentar a la suerte. Las claves de su favoritismo y cómo jugarla.

Para quienes juegan con regularidad al azar más tradicional local, la quiniela de la Provincia puede ser vista como un entretenimiento con presencia habitual no solo por el ritual con el que se apuesta, sino igualmente por el flujo económico que implica y lo que viene a poner en juego aun cuando no haya certeza de triunfo, entendiéndola casi como una constante que persigue bastante de salvación entremezclado con estrategia y cábala.

La quiniela bonaerense se parte jugando al elegir un número de 1 a 4 cifras que en todos los casos va del 0000 al 9999, en apuesta directa o redoblona. Y es posible hacerlo en todos los horarios del día, por eso, en caso de perderte una jugada, siempre podrás decantarte por la que sigue en sus modalidades Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna, la que cierra el día.

Si nos referimos a premios, la provincial, regida por Loterías y Casinos de GBA, cuenta con pozos no fijos que se multiplican en 7, 70, 600 y 3500 veces, en línea con la variación de jugada tomada, lo que permite una y otra vez sumar chances.

Consejitos y trucos para tentar a la quiniela de provincia

Teniendo claro que siempre en el portal estamos hablando de azar y por lo tanto no es profesional asegurar sí o sí una ganancia, lo cierto es que hay factores que pueden influir positivamente al momento de encarar una jugada de bolillero, como el caso de seguir una estrategia numérica, mientras es probable que lo hagan más que un pálpito.

Vamos a uno de los métodos usados que aseguran achican distancias con la suerte, ¡algunos por arriba del 80%!

Tené siempre cerca resultados y anotaciones de jugadas pasadas

Se trata de una fórmula imbatible siempre que la realices con un detallado estudio de la jugada anterior. Consiste en anotar las unidades que fueron saliendo en los 5 primeros premios de la pizarra, haciéndolo por el día completo en todos los sorteos, hasta anotar 15 números.

Al día siguiente de esto, debés apostar por los números que claramente no salieron, los no anotados en la hoja, y realizarlo en la jugada Primera o Matutina. Si no saliera ninguno, se vuelve a apostar en la Vespertina y de continuar, en la Nocturna.

Si el resultado al final del día sigue siendo negativo y no cesás en la estrategia, con seguridad, termina saliendo en los días siguientes, al menos uno.

Esta es solo una de las opciones y una de las más recurrentes de todo buen quinielero. Hacé la prueba ¡y contanos!