Un policía bonaerense murió en un feroz tiroteo con delincuentes, esta vez en Zárate, cuando un grupo armado asaltó una carbonera. Se trata de Osvaldo Osmar Cantero, un joven de 25 años oriundo de la localidad de Río Tala, al sur del partido de San Pedro. Recibió un tiro en el abdomen y murió poco después en un hospital de la zona, al que había sido trasladado en un patrullero.

Cabe mencionar que en la balacera también murió un empleado del comercio y otro policía resultó herido. Se acercó al lugar el ministro Sergio Berni, quien participa por estas horas de la búsqueda de los prófugos desde un helicóptero.

Todo ocurrió anoche, alrededor de las 20 horas, en medio de un robo en progreso a una carbonería situada en el kilómetro 12.800 de la ruta provincial 193. Allí intervinieron móviles policiales que fueron recibidos a los tiros por un grupo de delincuentes. Era una zona descampada donde en ese horario horas prevalece la oscuridad.

Al arribar al lugar e intentar acercarse a la vivienda, desde el interior efectuaron disparos que hirieron de muerte al oficial Osvaldo Cantero, de 25 años.

El joven efectivo fue herido de bala en el lado izquierdo a la altura de abdomen; fue trasladado en ambulancia a un hospital pero lamentablemente el personal médico no logró salvarle la vida y terminó falleciendo en medio de la intervención quirúrgica.

La otra víctima fatal es Luciano Padrón, de 22 años. El joven, empleado de la carbonera que estaba siendo asaltada, fue hallado sin vida en el lugar. Según trascendió recibió un disparo de bala en la cabeza mientras forcejeaba con los ladrones.

Mientras que el sargento Ezequiel Romelio (37) recibió un disparo en su pierna derecha a la altura del muslo y se encuentra fuera de peligro; fue trasladado consciente en un vehículo particular.

“Daba la vida por sus compañeros”, el dolor de la madre de Osvaldo Cantero

La madre de Cantero habló con los medios y dio detalles de la investigación. “Hablé con la fiscal y le dije que quiero que me digan la verdad y que esto sea en vano. Mi hijo daba la vida por sus compañeros y hacía cuatro años que trabajaba en la policía bonaerense”, explicó la mujer.

“Él podía haber estudiado otra cosa, pero quería este trabajo. Hablé con la fiscal y le pedí que no me mientan con los datos, porque se decía que ya habían detenidos pero ella me dijo que por el momento no habían atrapado a nadie. Y como todo está bajo secreto de sumario, no me pudo decir más”, dijo entre lágrimas la mujer que pidió que la investigación avance.

“Si le preguntás a cualquiera de sus compañeros, a cualquier persona del pueblo, te van a decir que él era muy bueno”, cerró.

Cabe mencionar que los ladrones huyeron del lugar a bordo de un vehículo por la ruta provincial 6, en dirección hacia la localidad de Ingeniero Maschwitz. La policía realizó un operativo cerrojo en los caminos rurales y rutas aledañas y detuvo a dos personas.

Interviene en la causa la fiscal Andrea Palacios, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.