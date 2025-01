Quién era Gustavo Daich, el reconocido conductor de Bahía Blanca que murió en un vuelco en Ruta 113

Una mujer de Tres Arroyos compró por Marketplace de Facebook un auto radicado en Mar del Plata. El vendedor no le dio la tarjeta verde y quedó en enviársela por correo. Sin embargo, luego de pedirle su dirección, viajó hasta su casa y se llevó el auto con una llave que se había guardado.

Lucía López relató a LU24 la estafa que sufrió al comprar un auto Bora gris modelo 2009 en Mar del Plata que vio en Facebook.

“El 2 de enero compramos un auto en Mar del Plata y el dueño quedó en mandar la tarjeta verde por correo”, contó la mujer.

Unos días después, el vendedor se contactó con la compradora para solicitarle su dirección con la excusa de que le enviaría la tarjeta verde. Sin embargo, su verdadera intención era otra.

“Hoy me levanto muy temprano y cuando veo para afuera no estaba el auto. Agarré el celular para llamar a la Policía y veo un mensaje en el que me ponía “Ja ja”, reveló la mujer.

Y detalló: “Miré las cámaras que tengo en la casa y lo veo a él subiéndose al auto y robándomelo”.