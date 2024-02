¿Qué tipo de compactadoras de chatarra ofrecen las empresas?

La gestión de residuos y sobre todo de residuos industriales es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas y los organismos públicos en la actualidad. Esto es por la necesidad de reducir y reutilizarlos para disminuir la contaminación que provocan y que afecta cada vez más a la calidad del medio ambiente.

Por ello, una de las necesidades es gestionar adecuadamente la chatarra. Es decir los desechos de materiales como metales, aluminio, hierro procedentes de aparatos que han sido descartados. Para poder reutilizarlos o reciclarlos hace falta procesarlos a través de una compactadora de chatarra.

Existen distintos tipos de compactadoras de chatarra. Cada modelo está diseñado para gestionar distintos tipos de materiales y brindar distintas aplicaciones. Como por ejemplo:

Prensas Verticales: estas prensas son ideales para supermercados, gasolineras, automoción, hoteles, restaurantes, tiendas, y pueden manejar materiales como cartón, papel, plástico, big bags, textil, aluminio, materia orgánica, heno, basura general.

Prensas Horizontales: son adecuadas para grandes superficies, fábricas, centros de logística y distribución, supermercados, plantas de reciclaje y recogida de residuos. Pueden manejar materiales como cartón, plástico, PET, residuos secos, textil, aluminio, heno, entre otros.

Prensas especiales: estas prensas son ideales para plantas de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos, trituración de metal. Pueden manejar materiales como plásticos duros y blandos, metales, parachoques de coches, cartón, lana.

Compactador de placa vibratoria, rodillo compactador, compactador de neumáticos, compactador de placa y rodillo, compactador de tierra, compactador de mano, compactador de residuos, compactador de placa liviana.

Compactadores de basuras, compactadores de suelos, rodillos vibratorios en tándem, compactadores vibratorios de suelos.

Es importante tener en cuenta que el tipo de compactadora de chatarra que se debe utilizar dependerá del tipo de material que se va a compactar y del volumen de chatarra que se genera

Por otro lado, este tipo de gestión la realizan empresas especializadas que cuentan con compactadoras específicas como por ejemplo: Global Sur. A través de una correcta gestión la chatarra puede recuperar su valor y ser aprovechada por especialistas en este tipo de negocios.

Un ejemplo de reciclaje de chatarra es la producción de acero a partir de la chatarra de hierro. Sin embargo existen distintos tipos de chatarra:

Chatarra de metales ferrosos: son residuos procedentes del hierro y/o del acero. Se utilizan por su resistencia y durabilidad.

Chatarra de metales no ferrosos: son residuos que no proceden del hierro ni del acero, como el cobre, el aluminio, el plomo y muchos más. Algunos materiales no ferrosos son cobre, aluminio, estaño, zinc, latón, bronce, magnesio, titanio.

Chatarra para fundición: contiene hierro y/o acero. Algunas tipologías de chatarra para fundición son chatarra liviana, chatarra pesada, chatarra mixta, pacas, hierro colado, virutas.

Chatarra electrónica: incluye todos los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cabe señalar que la chatarra se recoge, se la clasifica y de acuerdo a ello se la tritura. Luego pasa a la etapa de cribado, separación, reciclaje, manipulación y finalmente la salida.