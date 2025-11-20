Información General
¿Qué es un frigobar? Definición, características y beneficios
Un mini refrigerador puede resolver necesidades puntuales de frío sin ocupar demasiado lugar. En esta guía encontrarás una explicación clara sobre su funcionamiento, qué ofrece y cuándo conviene sumarlo al hogar o al trabajo; además, se responderá de forma práctica a que es un frigobar y cómo elegirlo según tu espacio.
Qué es y cómo enfría
Un frigobar es un refrigerador compacto, de entre 40 y 120 litros de capacidad, diseñado para conservar bebidas y alimentos de consumo frecuente a corta distancia del usuario. Suele incluir estantes ajustables, balcones en puerta, y a veces un mini congelador.
Existen dos tecnologías principales de enfriamiento: compresor (la misma base que un refrigerador tradicional) y termoeléctrica (efecto Peltier). La primera ofrece mayor potencia de frío y estabilidad térmica en climas cálidos; la segunda prioriza simplicidad mecánica y menor vibración, aunque su rendimiento cae cuando la temperatura ambiente es alta. Si te preguntás frigobar como funciona, el ciclo por compresor utiliza un gas refrigerante que se comprime y expande para extraer calor del interior, mientras que el sistema termoeléctrico desplaza calor mediante corriente eléctrica a través de módulos Peltier.
Ubicación y ventilación importan: dejá espacio libre detrás y a los costados según indique el fabricante para evitar recalentamiento. También verificá el rango de temperatura que puede alcanzar el modelo, especialmente si vas a guardar lácteos o fiambres.
Un consejo antes de avanzar: cuando la prioridad es tener bebidas a mano en un ambiente pequeño, un frigobar suma comodidad sin interferir con el refrigerador principal del hogar.
Características clave según el uso
- Capacidad y formato: 45–60 L para bebidas y snacks; 70–95 L si necesitás baldas más anchas o un mini congelador útil; 100–120 L para espacios compartidos (oficinas, quinchos).
- Medidas exteriores: verificá alto, ancho y profundidad, además del sentido de apertura de puerta (si es reversible, mejor para rincones).
- Organización interna: estantes regulables, balcones para botellas de 1,5 L, bandeja para lácteos y cajón para verduras en modelos medianos.
- Rango térmico y mini-freezer: para bebidas bastan 2–8 °C; para lácteos y fiambres, priorizá modelos que sostengan bajas temperaturas de forma estable; el mini congelador sirve para hielo y guardado breve.
- Ruido (dB) y vibración: clave en monoambientes y home office; los termoeléctricos suelen ser más silenciosos, aunque menos potentes.
- Eficiencia y etiqueta energética: buscá modelos con buena calificación para reducir consumo y calor disipado en la habitación.
- Seguridad y estabilidad: nivelá el equipo, evitá obstruir rejillas y usá bases firmes, sobre todo si habrá niños.
Beneficios reales y límites a considerar
Sumar un frigobar aporta acceso inmediato a bebidas y snacks, ahorro de espacio en la heladera principal y orden por zonas (quincho, estudio, dormitorio, consultorio). Reduce recorridos y mantiene a mano lo que más usás.
A la vez, conviene tener presentes sus límites: la capacidad es acotada, el mini congelador no reemplaza a uno de tamaño estándar y el rendimiento depende de la temperatura ambiente y del tipo de tecnología. En días muy calurosos o en ambientes sin ventilación, los termoeléctricos pueden tardar más en bajar la temperatura interior.
Si tu objetivo es optimizar rutinas diarias sin recargar la cocina, un frigobar bien elegido logra comodidad y constancia de frío con bajo mantenimiento.
Cómo elegir el ideal
Capacidad y espacio disponible
Antes de comprar, medí el hueco de instalación y controlá que la puerta abra sin chocar muebles. Usá esta referencia rápida:
|Perfil de uso
|Capacidad típica
|Altura aprox.
|Notas
|Solo bebidas en dormitorio/home office
|45–60 L
|≤ 55 cm
|Muy compacto, fácil de reubicar
|Bebidas + snacks en monoambiente
|70–95 L
|70–85 cm
|Mejor balance entre tamaño interno y externo
|Uso compartido (quincho/oficina)
|100–120 L
|80–90 cm
|Más estantes y mini freezer útil
Consumo y eficiencia
Para bajar el consumo electrico frigobar:
- Respetá la ventilación recomendada.
- Evitá abrir la puerta de forma reiterada.
- Llenalo de manera equilibrada: ayuda a mantener la temperatura.
- Regulá el termostato según estación (más bajo en invierno, sin excederse en verano).
- Descongelá el mini-freezer si se forma escarcha; mejora el intercambio de calor.
Ruido y ubicación
Si dormís cerca del equipo, buscá especificación de decibelios (dB). Modelos con compresor moderno suelen ofrecer ciclos más silenciosos y de menor vibración. Evitá el sol directo y superficies inestables; nivelá las patas para que la puerta cierre correctamente y el sello quede hermético.
Para cada necesidad: cuál conviene
En espacios muy reducidos o de paso constante, priorizá puertas reversibles y estantes regulables. Si el ambiente es caluroso, un compresor rinde mejor que un termoeléctrico. Para vehículos recreativos y casillas, valorá el consumo en funcionamiento continuo. Ante la duda sobre que frigobar es mejor, definí primero tu perfil de uso, la temperatura ambiente típica y la prioridad entre silencio, capacidad o potencia de frío.
FAQs
¿Cuánto tarda en enfriar un frigobar al enchufarlo?
Suele requerir entre 4 y 12 horas para estabilizar su temperatura interna. Cargalo gradualmente y evitá llenarlo con productos calientes el primer día.
¿Sirve para medicamentos?
Solo si el modelo mantiene con precisión el rango indicado por el prospecto. Para fármacos sensibles, se recomienda un equipo con control fino de temperatura.
¿Se puede empotrar?
No se aconseja a menos que el fabricante lo habilite. La ventilación es clave para evitar sobrecalentamiento y pérdida de rendimiento.
Elegí con criterio y medí tu espacio
Antes de comprar, definí tu perfil de uso (bebidas, snacks, apoyo al refrigerador principal u oficina), medí el hueco disponible y priorizá la tecnología adecuada para tu ambiente. Considerá ruido, ventilación, eficiencia y organización interna; con esa lista de imprescindibles vas a comparar modelos con mayor claridad y sin sorpresas.
Con estos puntos resueltos, cuando te preguntes qué es un frigobar, pensalo como una solución compacta para ordenar el frío allí donde lo necesitás, con el equilibrio justo entre capacidad, silencio y rendimiento.
Tragedia en un establecimiento rural de Madariaga: un hombre murió al quedar atrapado en un silo
Un hombre de 65 años falleció este jueves en un establecimiento rural de General Madariaga, ubicado a pocos metros del aeropuerto de Villa Gesell, luego de quedar atrapado dentro de un silo mientras realizaba tareas laborales. La frase clave objetivo es: tragedia en silo.
Según informaron quienes participaron del operativo, el trabajador se encontraba desarrollando tareas de rutina cuando, por motivos que aún se investigan, sufrió un incidente que lo dejó sepultado entre los granos.
Las dos personas que estaban con él intentaron asistirlo rápidamente, pero ante la gravedad de la situación dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Más de una hora de trabajo para rescatarlo
Dotaciones de Villa Gesell y General Madariaga realizaron más de una hora de intensos trabajos para remover gran cantidad de material y acceder al lugar donde había quedado atrapada la víctima.
Pese al esfuerzo, al momento de ser alcanzado ya no presentaba signos vitales, confirmaron las autoridades.
Las dos personas que acompañaban al hombre fallecido tuvieron que ser contenidas y asistidas por personal médico debido al fuerte shock emocional generado por la tragedia en silo.
En el operativo también trabajó personal del Comando de Prevención Rural (CPR) y ambulancias del sistema de salud local. Se esperaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias que permitan determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia en silo.
Cable TV e Internet: el combo de entretenimiento ideal para el hogar
Cable TV e Internet es el combo poderoso para que el entretenimiento en el hogar nunca termine. Una elección cada vez más elegida por los argentinos, teniendo en cuenta que el 60% de los hogares del país tienen al menos un Smart TV en casa y que la mayoría de viviendas el Internet es un servicio que no falta.
La posibilidad de contratar en un mismo combo Cable TV e Internet es muy atractiva y beneficiosa. Siempre hay un momento para ver uno o dos capítulos de tu serie favorita por Internet o por TV, y qué mejor maratonear en un domingo lluvioso o ver deportes. Acá te contamos las ventajas de este pack.
Ventajas de contar con un combo TV e Internet
Contratar Claro hogar u otro servicio que ofrezca el combo de TV más Internet es una decisión muy conveniente. Estos son los beneficios que ofrece dicha combinación:
Conveniencia en el presupuesto familiar
Un 46% de los argentinos está suscrito a al menos una plataforma paga de streaming, mientras un 17% tiene servicio de este tipo en dos plataformas y un 11% mantiene tres suscripciones.
La mayor o menor cantidad de plataformas de entretenimiento que se contrata tiene relación directa con el poder adquisitivo de cada consumidor e impacta en el presupuesto del hogar. Por otro lado, la TV tradicional no ha dejado de ser la opción predilecta de un gran porcentaje de familias.
Por eso, cada vez más hogares buscan soluciones integrales que ofrezcan diversas alternativas por un mismo valor. Cable TV e Internet contratados por separado no resultan beneficiosos; sí lo es acudir a un proveedor que tenga combos en donde estos servicios sean parte del mismo paquete y, al tiempo, permitan acceder a canales de TV en vivo, señales premium, beneficios en telefonía y la mejor conectividad.
Por ejemplo, el combo de Claro hogar posibilita a los usuarios tener Internet en casa + cable TV y disfrutar de la plataforma streaming de la marca desde sus dispositivos móviles, todo en un mismo pack, lo que favorece a la economía familiar.
Es decir, a la comodidad de que una misma compañía ofrezca todos los servicios elegidos de manera integral, se suma el beneficio del ahorro de esa contratación en combo.
Conexión estable y segura
Una conexión estable y segura es clave para que el entretenimiento no se vea interrumpido en el hogar. Cuando se contrata un combo que incluye Cable TV e Internet con fibra óptica, se accede a una infraestructura tecnológica diseñada para mantener una señal constante y libre de interferencias. Esto se traduce en una mejor experiencia.
El uso de fibra óptica ofrece una mayor fiabilidad frente a otras tecnologías, ya que es menos vulnerable a factores externos como las condiciones climáticas o las interferencias eléctricas. Esto es especialmente útil en hogares donde se utilizan varios dispositivos al mismo tiempo o donde las actividades requieren una buena conectividad.
Gracias a esta estabilidad, los usuarios pueden disfrutar de sus contenidos sin cortes, pausas inesperadas o pérdida de calidad en la imagen. Este tipo de conexión garantiza que el entretenimiento en casa esté siempre disponible, sin importar la hora del día o los dispositivos conectados. Un combo bien elegido asegura una experiencia fluida para todos.
Velocidad y soporte técnico como ventajas
Además de la estabilidad, otra ventaja de contratar un combo de Cable TV e Internet es la velocidad de navegación que se obtiene. Esto permite cargar contenidos de manera inmediata, ver series en calidad HD o 4K sin demoras y navegar en simultáneo desde varios dispositivos. La rapidez es clave para quienes buscan una experiencia completa.
La velocidad también mejora la respuesta en otras actividades como juegos en línea o videollamadas, lo que vuelve al combo una opción integral, tanto para el entretenimiento como para el trabajo o el estudio desde casa. No importa si se usan tablets, consolas o Smart TVs: una buena velocidad hace la diferencia en todos los casos.
A esto se suma el respaldo técnico que suelen ofrecer las compañías que brindan estos combos. Contar con soporte ante cualquier inconveniente es un valor agregado, ya que permite resolver problemas de forma rápida y eficaz. Un servicio técnico ágil y disponible marca la diferencia cuando se trata de mantener conectada a toda la familia.
Cable TV e Internet en combo optimiza el presupuesto familiar y suma valor a la experiencia cotidiana en el hogar. Elegir un pack que garantice velocidad, estabilidad y beneficios adicionales permite transformar el entretenimiento diario en algo más cómodo, fluido y accesible. Hoy más que nunca, contar con un servicio integral marca la diferencia.
The Gladiator´s Hat fue el ganador del Gran Premio Dardo Rocha
Más de 17 mil personas disfrutaron de una jornada inolvidable, con turf del más alto nivel, música, gastronomía y actividades para toda la familia. El gobernador Axel Kicillof fue el encargado de premiar al jockey, Eduardo Ortega Pavón, quien se llevó el Gran Premio Dardo Rocha.
Previo a largada del Gran Premio Dardo Rocha, el presidente de Lotería, Gonzalo Atanasof y el administrador del hipódromo, Mariano Cowen, recibieron al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente, Julio Alak, para vivir una jornada que será recordada por su récord de asistencia.
En este sentido, el presidente de Lotería, Gonzalo Atanasof, afirmó: “Sin dudas, es un reconocimiento a todo lo que hizo por el turf el gobernador, Axel Kicillof. Trabajamos desde el primer día de nuestra gestión para transformar este espacio en un lugar de encuentro, multimodal. Hoy vinieron los caballos más importantes del país a correr este G1 y, con Noches Capitales, las bandas más relevantes de Argentina trajeron sus espectáculos a este mismo lugar. Nuestro Hipódromo se ha transformado en el epicentro cultural por excelencia de la ciudad”, agregó Atanasof.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof recordó que “para nosotros es un orgullo ver que el hipódromo de la ciudad de La Plata, después de tantos años de abandono y desidia, ha recuperado todo su esplendor”. “Al ser un lugar icónico y fundacional de la capital bonaerense, invertimos junto al municipio para sumar la tecnología y los recursos necesarios para acompañar a todas las familias que trabajan alrededor del turf, de los espectáculos artísticos y del turismo”, agregó.
El Hipódromo sorprendió al público con grandes mejoras que se realizaron en el marco del Plan Integral de Modernización y Puesta en Valor con la nueva iluminación LED en pista, la renovación de la Tribuna Popular, la puesta en valor del ingreso por calle 116 y de las boleterías de la Tribuna Oficial, la modernización del sistema informático, la renovación del servicio veterinario, la nivelación de la pista principal y la puesta en funcionamiento del nuevo laboratorio.
El intendente, Julio Alak, remarcó el trabajo realizado en el circo hípico: “El Hipódromo está en perfectas condiciones, como pocas veces estuvo en su historia. Se nota gestión, trabajo y la inversión para transformarlo en un gran polo turístico para nuestra ciudad. El Hipódromo renació con mucha fuerza” aseguró.
Por su parte, el administrador del Hipódromo, Mariano Cowen se mostró muy agradecido con la celebración: “Esto es una construcción colectiva, donde participan un montón de familias, trabajadores y gente que invierte en el turf. Con el apoyo del gobierno provincial, de Lotería y del municipio, el Hipódromo está volviendo a ser el lugar histórico que La Plata supo tener y hoy puede volver a disfrutar”.
El Hipódromo abrió sus puertas al mediodía con un programa de 17 carreras, más de $720 millones de pesos en premios, actividades culturales, música y una oferta gastronómica para todos los paladares.
Además, las familias pudieron disfrutar de Handicap – Paseo de Morfi & Cultura Local, más de veinte puestos gastronómicos, entre los que destacaron Miraflores, Nápoles, Vermú Interferencia, Pivot, Volga, Sabores Rurales, Alfajores Kawi y Casa DUM.
Un gran momento para el turf
Pasadas las 19 hs y luego de la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la orquesta del Servicio Penitenciario de la Provincia y la voz de Jorge Vázquez, llegó el momento de mayor emoción para la familia del turf.
Las gateras de los 20 protagonistas del Gran Premio Dardo Rocha Internacional (G1) se abrieron con los mejores fondistas adultos de la actualidad, en una carrera que se recordará por años. Con un premio histórico de más de $150 millones de pesos, se impuso en los 2400 metros, “The Gladiator´s Hat”, con la monta de Eduardo Ortega Pavón, del Haras El Ángel de Venecia, y con Carlos Etchechoury como entrenador. Pasaron a formar parte de la gran historia del turf argentino, consagrándose campeones de la 105° edición de esta carrera internacional.
Por otra parte, en la onceava entrada, se disputó el Clásico Joaquín V. González (G2-1600 mts), con una bolsa de premios de más de 50 millones de pesos, y una victoria avasallante de Storm Sound, montado por Lautaro Balmaceda, de la caballeriza El Carcara.
A las 15:20 hs, el Premio Marcos Levalle (G2-1600 mts) vivió una definición histórica donde Escolastic Girl, con la monta de Martín La Palma; y Pecadora Joy, conducida por Martín Valle; no lograron sacarse ventaja y compartieron el podio en los 1600 metros de este clásico G2.
Por último, el Premio Clásico Ciudad de La Plata (G2-1200 mts) se corrió en la novena entrada, con una bolsa de más de 40 millones de pesos. El Resero con Capa se coronó campeón, por una cabeza, sobre Es Aristocrático. Con la monta de Adrián Gianetti, para el haras Tres Jotas, se destacó en esta carrera de 1200 metros para todo caballo de más de tres años de edad.