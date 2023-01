¿Qué debo valorar o tener en cuenta al contratar un seguro médico de reembolso?

Una de las cosas más importantes al hablar del ámbito de la salud, si es para ti un área prioritaria, es disponer de un buen seguro médico. Hay muchas personas que viajan continuamente alrededor de España o incluso fuera del país por cuestiones de trabajo, turismo, estudios, etc. Para estas personas se ha creado una modalidad de seguro médico flexible, efectivo y disponible en cualquier lugar de España, al que se le llama seguro médico de reembolso, el cual tiene diversas características, ventajas y desventajas, que entenderás mejor gracias al contenido de este artículo.

¿Qué implica no disponer de un seguro de salud?

No disponer de un Seguro de salud en España no representa necesariamente que te dejen sin asistencia sanitaria, puesto que, como seguramente sabrás, la seguridad social es gratuita. Sin embargo, has de tener en cuenta que disponer de un seguro médico te proporciona muchas ventajas para cuidar de tu salud, ya que, literalmente, te ahorras muchos quebraderos de cabeza con el tiempo de espera que existe para poder ser atendido por un especialista, algo que en los servicios de atención sanitaria privada se puede solventar.

Dependiendo de cuál sea tu situación, el orden de la salud pública es en algunas ocasiones restrictivo, y muchas veces tienes que hacer largas listas de espera hasta poder conseguir la fecha de tu visita con el especialista o para una determinada prueba. También, en el caso de que tengas que quedarte hospitalizado por un tiempo, en la mayoría de los casos, con la seguridad social, no tendrás una habitación individual como con un seguro de salud privado, lo cual sin lugar a duda es algo que marca mucho la diferencia.

¿Cómo funciona un seguro médico de reembolso?

Existen diversas modalidades de pólizas de seguro médico, entre ellas tenemos la de “reembolso”.

Esta modalidad de seguro de salud se caracteriza por tener un funcionamiento bastante sencillo que consisten en:

El paciente puede escoger el centro médico donde le resulte mejor ser atendido. El paciente puede escoger al especialista que le atenderá, el cual no tiene por qué ser parte del cuadro médico de la aseguradora. El paciente debe pagar el 100% del importe que represente el servicio que ha recibido y solicitar la factura o documento que acredite todo lo abonado. Pedir a la aseguradora el reembolso del 80% a 90% de la factura, presentando constancia de la misma. Esperar el reembolso, el cual será abonado en un plazo determinado. Hay algunas compañías que disponen de una aplicación para solicitar el reembolso, lo cual hace un proceso más rápido, aproximadamente después de una semana el dinero ha sido reembolsado.

¿Qué valorar o tener en cuenta al contratar un seguro médico de reembolso?

En este aspecto, es necesario tener conocimientos básicos de cómo funcionan los seguros médicos en general. Ya que las compañías aseguradoras ofrecen diversas modalidades de seguros, en este link https://www.arpem.com/seguros-salud/seguro-medico-de-reembolso/ podrás informarte con más detalle del funcionamiento del seguro de reembolso.

Al contratar un seguro médico de reembolso deberás valorar detenidamente algunos de los siguientes aspectos:

Periodo de carencia: en todas las compañías es necesario que transcurra un tiempo determinado para que el cliente pueda gozar del 100% de todos los servicios que ofrece la póliza, entre ellos: cirugías, partos, trasplantes, etc. Cobertura dental: si tener protegidos tus dientes es algo con mucha relevancia para ti, debes asegurarte de que el seguro que escojas cubra la atención bucodental que esperas, ya que en la mayoría de los casos solo cubren extracciones y limpiezas dentales. Cirugía estética u óptica: por lo general estas intervenciones no suelen estar cubiertas, así que verifica tu póliza en este aspecto antes de nada. Enfermedades preexistentes: es decir, enfermedades que tengas antes de empezar un nuevo plan de cuidado de la salud.

¿Es lo mismo reembolso que copago?

Seguramente, si has estado buscando un seguro de salud para ti, ya habrás escuchado de los seguros médicos de reembolso, seguros médicos con copago y sin copago. Si no tienes mucho conocimiento de los seguros de salud, puedes llegar a confundirte con el reembolso y el copago, pero, estas son definiciones totalmente diferentes entre sí.

Verás, al contratar un seguro de reembolso, como lo hemos explicado anteriormente, es el asegurado el que paga el valor total de los servicios que utilice de la póliza del seguro de salud, y luego procede a hacer la reclamación del reembolso, que ronda entre el 80% y el 90% de lo que ha pagado.

Ahora bien, en el seguro médico con copago, el asegurado paga solamente una pequeña cantidad que corresponde al uso de un determinado servicio, como por ejemplo, por una cirugía o , también, por estar hospitalizado durante unos días. En este caso, el valor total de la factura la asume la compañía de seguros.

Hoy en día son cada vez más los clientes que se decantan por contratar un seguro de salud con copago, ya que, en realidad, puede llegar a suponer un ahorro en la factura final de los servicios sanitarios utilizados a lo largo del año. Cabe decir, que los seguros médicos con copago ofrecen unas pólizas más económicas si los comparamos con los de sin copago. Las pólizas con copago son recomendables para personas jóvenes que disfrutan de buena salud y no necesitan visitar al médico con mucha frecuencia.