Qué es y cuándo se produce la temida “helada negra” que destroza a las plantas

Las heladas suelen diferenciarse entre “helada blanca” y “helada negra”, siendo esta última la más perjudicial para los cutivos y las plantas. El factor clave más allá de la temperatura es la humedad en el ambiente.

El meteorólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, Horacio Sarochar, explicó a Todo Provincial de qué se trata este fenómeno tan temido.

“La helada es blanca cuando se produce la escarcha. El vapor presente en el aire se condensa por un descenso marcado de la temperatura. En vez de condensarse en forma de rocío se hace como una pequeña capa de hielo”, explicó el meteorólogo y agregó: “Son las heladas típicas”.

Sobre la helada negra, señaló: “Cuando no hay suficiente vapor de agua en el aire, por más que la temperatura esté debajo de los cero grados no se produce la condensación y no se genera esa escarcha”.

El temido efecto de la helada negra en las plantas

La helada negra es muy dañina para las plantas. Al respecto, Sarochar aseguró: “Aunque parezca mentira, cuando se forma la escarcha en cierta manera protege a las plantas de un descenso más marcado de la temperatura. La superficie de las hojas queda en cero grados y no baja más”.

Y aclaró: “En la helada negra no se forma la escarcha y las plantas quedan expuestas al descenso de temperatura en forma permanente”.

Durante las heladas negras, el frío ataca directamente la estructura interna de las plantas haciendo que los cristales de hielo “en forma de cuchillos” que se forman en las células vegetales la desgarren y las membranas internas se sequen debido al propio proceso de congelación.

Todo eso se traduce en ese aspecto negro que adquieren de repente los tejidos vegetales como las hojas o tallos jóvenes, pudiendo morir la planta entera si los daños afectan a partes vitales.

¿Hay menos heladas que antes?

Existe una convicción generalizada de que en los inviernos actuales no se producen tantas heladas, ni tan intensas, como hace algunas décadas.

Al respecto, Sarochar analizó: “Hay un efecto del cambio climático que es innegable y se nota, aunque no es tan evidente en el hemisferio sur. Por otra parte, las ciudades generan islas de calor”, y continuó: “Las ciudades son mucho más grandes que hace 50 años. Es probable que en lugares urbanos no se registren tantas heladas por esta cuestión”.