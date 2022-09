“Pude pisar por primera vez la arena”, la emoción de una estudiante que conoció el mar con los “Viajes de Fin de Curso”

Más de 200 estudiantes de diferentes escuelas del municipio bonaerense de Escobar pudieron cumplir el deseo de viajar a La Costa a través del programa provincial Viaje de Fin de Curso, que en su segunda etapa tuvo 130 mil inscriptos de escuelas con gestión pública y privada.

Guadalupe tiene 18 años y viajó por primera vez en su vida a un lugar con mar: “Es una experiencia muy linda, no conocía nada de esto y es muy lindo el mar y pisar la arena. Verdaderamente estoy muy agradecida”, contó la estudiante de la Escuela Secundaria n°6.

Axel, su compañero de estudios, valoró y agradeció al Gobierno de la provincia de Buenos Aires la iniciativa: “estamos muy contentos con este hermoso viaje porque muchos compañeros y compañeras no lo hubiesen podido pagar. Estamos disfrutando a pleno frente del mar. Sentimos que es un apoyo para la juventud y estamos agradecidos”.

Según una encuesta realizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, el 80% de las y los estudiantes beneficiados no hubiese podido realizar su viaje de fin de curso si no fuera por esta política, mientras que el 40% no había viajado nunca por los destinos turísticos bonaerenses; casi el 80% no se había trasladado con amigas y amigos a otra ciudad, y alrededor del 55% nunca había estado en un hotel.

Los viajes se realizan entre septiembre y noviembre, de forma gratuita, e incluyen cuatro días y tres noches con alojamiento, traslados, comida y seguros en destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Como Guadalupe y Axel, también viajaron chicas y chicos del Instituto Integral LEA, de las secundarias 4 “Alicia Moreau de Justo”, 14 de Ingeniero Maschwitz, y número 8 de Garín, que vivenciaron experiencias inolvidables en los atractivos imperdibles del municipio de La Costa porque el turismo también produce alegría.

Viajes de Fin de Curso se inscribe dentro del Plan 6 por 6 que tiene como objetivo consolidar a la provincia de Buenos Aires como un destino turístico durante todo el año y desestacionalizar la actividad. En ese sentido, como el turismo es producción se destinó una inversión de 650 millones de pesos con impacto en las economías locales, donde ya se generaron más de 500 puestos de empleo, convirtiendo a la provincia en el principal destino turístico estudiantil del país.