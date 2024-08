Provincia y gremios estatales acordaron aumentos salariales para agosto y septiembre

Los sindicatos docentes se movilizarán este miércoles 14 de agosto desde las 11 de la mañana al Congreso Nacional para rechazar la propuesta de declarar la Educación como un «servicio esencial» que implica una prohibición del paro como medida de reclamo amparada por la Constitución. Para septiembre, los gremios preparan una «Marcha Federal Educativa».

Este miércoles, por iniciativa de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, la Cámara de Diputados de la Nación tratará la declaración de la educación como servicio esencial, lo que eliminaría el derecho a la protesta y a la huelga de la docencia.

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) plantearon que esta iniciativa es una «trampa» que busca «limitar los derechos» de los trabajadores docentes y exigen «el respeto al derecho a huelga como herramienta de lucha por mejores condiciones laborales».

El proyecto que llega al recinto surge de la unificación en un dictamen de ocho iniciativas distintasm tras el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

Durante la movilización también convocada por CTERA, los docentes también reclamarán por mayor inversión en educación, el retorno del FONID y el no envío de Fondos nacionales para Comedores Escolares, Copa de leche, Becas, Infraestructura escolar, Formación Docente, entre otras partidas.

«No dejaremos que conviertan a la Educación Pública en un «servicio», la Educación Pública es un «Derecho Social que debe garantizar el Estado». No vamos a permitir que comercialicen y/o privaticen la Educación Pública. No vamos a tolerar que nuestras niñas, niños y jóvenes no tengan una Educación de calidad. No vamos a tolerar que manoseen a la docencia argentina con salarios indignos», plantearon desde la central que contiene a gremios provinciales de todo el país, entre ellos el SUTEBA.

Esta movilización será la antesala para una «gran Marcha Federal Educativa» que los sindicatos están planeando para el mes de septiembre y que podría incluir medidas de visibilización simbólicas como el regreso de la “Carpa Blanca”.