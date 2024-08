Provincia ofrece una capacitación virtual sobre elaboración de conservas vegetales con acreditación

La becaria postdoctoral del CONICET Mar del Plata, Valeria Gabbanelli, realizó un trabajo de investigación que la llevó a descubrir que la raya «picuda» o «hocicuda» que habita en el Mar Argentino no es la misma que la Zearaja chilensis o Zearaja flavirostris que se encuentra del otro lado de la cordillera, como se creía hasta ahora.

“Junto a mi director e investigador del CONICET Ezequiel Mabragaña, nos preguntamos si en el Mar Argentino la especie que estaba presente era realmente Zearaja chilensis”, explicó a Revista Puerto la investigadora ya que existían evidencias moleculares que mostraban una distancia genética mayor a la esperada entre organismos de la misma especie cuando comparaban ejemplares de la costa chilena con rayas de las Islas Malvinas.

En el ambiente pesquero, las distinguen como raya picuda u hocicuda, que se diferencia de la “redonda” que se desembarca, con un menor valor comercial, por la flota que opera en Mar del Plata. “La de acá tiene cola más corta y pico más largo que la de Chile”, resume a grandes rasgos.

La investigación realizada en el Laboratorio de Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) se enfocó en evaluar organismos de ambos países comparando su morfología, en particular el clasper que es una extensión de la aleta pélvica y funciona como estructura reproductiva en los machos.

El primer paso consistió en reconocer la especie que habita nuestras costas. Para ello la becaria analizó un número considerable de organismos tomados en Mar del Plata que fueron donados por empresas pesqueras.

El siguiente paso fue viajar y analizar ejemplares frescos o de colecciones de las costas chilenas y brasileras y compararlos con lo encontrado previamente. En Chile, Gabbanelli visitó la colección Ictiológica del Museo Nacional de Historia Natural en Santiago y la Universidad de Valparaíso, donde pudo analizar ejemplares frescos.

También asistió a las colecciones presentes en el Museo Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona.

Luego, y gracias al financiamiento que obtuvo de la “Ernst Mayr Travel Grant” que otorga el Museo de Zoología Comparada de Harvard pudo conocer las colecciones del Museu de Zoología da Universidade do Sao Paulo, de la Universidade Federal Do Río de Janeiro en Macaé, de la Universidade do Estado do Río de Janeiro y del Museu Nacional do Río de Janeiro.

En su comparación encontró tanto diferencias morfológicas en los clasper como en la distancia genética que marca el COI.

Después de tanto análisis las conclusiones de Valeria y Ezequiel eran contundentes, definitivamente las rayas de las costas argentinas y las costas chilenas no eran de la misma especie.

Así es que el desafío se redobló y entonces la bióloga se sumergió en la historia nomenclatural de la especie. Y es que ya había existido conflicto con la forma en que se nombraba a los organismos, que se disputaban entre dos nombres: Zearaja chilensis o Zearaja flavirostris. Esto se debe a que cuando surgieron los primeros trabajos que mostraban diferencias genéticas entre los organismos de los dos océanos se decidió llamar a la especie del Atlántico Zearaja flavirostris.

“Hice una búsqueda un poquito más profunda y encontramos que los ejemplares denominados chilensis y flavirostris habían sido descriptos a partir de animales recolectados en Chile, ¡eran los mismos con dos nombres! Por eso hoy esos nombres son considerados sinónimos entre sí, pero la especie argentina seguía sin nombre”, cuenta la bióloga.

Así es que la búsqueda condujo a la especialista en condrictios al museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, donde se encontró con un ejemplar tomado en Quequén que era el holotipo -ejemplar de la especie- que había descripto el ictiólogo Tomás Leandro Marini en 1933.

El especialista le había dado el nombre Zearaja brevicaudata, pero nunca más se encontró un ejemplar. Y para sorpresa, o no tanto, coincidía plenamente con los organismos que Gabbanelli había encontrado en las costas argentinas.

Así fue que esta especie que había sido descripta hace más de setenta años y de la que no se supo más hasta ahora volvía a la vida.

Saber que las rayas en los mares chilenos y argentinos no son de la misma especie tiene un impacto ecológico, porque la pesca de Zearaja chilensis, que fue vedada en los mares trasandinos, ahora se encuentra en una condición más vulnerable. Ya no hay reservorio de esa especie de este lado de la cordillera.

Y es por esto que la taxonomía, la ciencia de describir y nombrar las especies sigue siendo un pilar del conocimiento, una clave para proteger a las especies.

Daniela Garanzini-Departamento de Comunicación CONICET Mar del Plata