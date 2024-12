Provincia entregará más de 4 millones de cajas de alimentos MESA en diciembre

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, salió a defender a capa y espada al gobernador bonaerense Axel Kicillof y lo comparó con el histórico primer ministro británico, Winston Churchill, que se plantó ante la embestida de la Alemania Nazi de Adolf Hitler entre 1940 y 1945.

“El único que representa una renovación en el peronismo porque se lo ha ganado es Axel (Kicillof), porque tiene 2 mandatos de gestión en la provincia “inviable” como la llamaron Randazzo y Scioli”, dijo Daniel Stadnik en dialogo con Mariano Gandini por Todoprovincial Radio en FM Tres Ciudades.

Además, el jefe comunal remarcó: “Más allá de sus valores de honestidad y transparencia que nadie lo discute no hay otra, es Axel”.

“El único que se está parando firme contra Milei es Axel, con una gran dignidad, me hace acordar a Winston Churchill (primer ministro Británico de1940 a 1945) en el ´40; cuando la Alemania Nazi invadía Europa y todos arreglaban, Francia, Bélgica y el único que no arreglaba era Churchill y no prometía nada, sangre sudor y lágrimas”, sostuvo Stadnik.

Y reafirmó: “Acá vemos lo mismo, todos los gobernadores arrastrándose con el Presidente para conseguir un ATN (ayuda del Tesoro Nacional), los senadores votando por un cargo, por plata, como ya lo vimos, los diputados también, todos a los pies de Milei”.

“El único que resiste como resistió Churchill a la Alemania Nazi es Axel Kicillof, no hay otro, y yo como peronista lo valoro”, sentenció el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik.