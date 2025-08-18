Provincial
Provincia anunció un aumento “histórico” en programas para personas con discapacidad
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, encabezó una conferencia de prensa junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Seguridad, Javier Alonso, en la que anunció un paquete de medidas sociales con eje en el fortalecimiento de los programas destinados a personas con discapacidad.
El anuncio incluyó un 100% de aumento en los peculios que perciben los trabajadores de los talleres protegidos y un 40% de incremento en las becas de todos los programas vinculados a centros de día, hogares, actividades ecuestres y Vida en Comunidad, alcanzando a un total de 7.000 destinatarios en la provincia de Buenos Aires. Los talleres protegidos son espacios destinados a la inclusión laboral de personas con discapacidad que no acceden a un empleo formal.
“Es un aumento histórico en los programas y las políticas dirigidos a las personas con discapacidad”, subrayó Larroque, y agregó: “Estos anuncios eran muy esperados por todas las personas que son destinatarias de estos programas. Implica un esfuerzo sustancioso para el Estado provincial pero es una decisión del gobernador Axel Kicillof que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, sustenta y acompaña a las personas con discapacidad y a todos los sectores que más necesitan el acompañamiento del Estado”.
Además, el ministro anunció una nueva línea de créditos del Fideicomiso Fuerza Solidaria destinada a talleres protegidos, con préstamos de hasta $150 millones a tasa subsidiada y plazos de hasta 60 meses. También informó la incorporación de equipamiento específico del SAE en escuelas de educación especial, alcanzando a más de 75.000 estudiantes en 1.700 instituciones bonaerenses.
En relación al contexto nacional, Larroque remarcó: “Todos sabemos lo que está pasando en la Argentina, lo que está ocurriendo particularmente con la provincia de Buenos Aires en un marco de asfixia financiera que no impide, en base a una buena administración, una definición clara de las prioridades, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno nacional y el tratamiento que se le está dando a las personas con discapacidad».
Los incrementos anunciados son los siguientes:
- Talleres Protegidos: peculio al trabajador pasa de $27.735 a $55.470 (+100%); beca al espacio de $37.199 a $52.079 (+40%).
- Vida en Comunidad: beca de $257.895 a $361.053 (+40%).
- Actividades Ecuestres: beca de $27.555 a $38.577 (+40%).
- Centros de Día: beca de $38.571 a $53.999 (+40%).
- Hogares para Personas con Discapacidad: beca de $214.913 a $300.999 (+40%).
El anuncio provincial coincidió con el fallo del Juzgado Federal de Campana, que declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Decreto 534/2025) y ordenó aplicar la Ley 27.793 para garantizar financiamiento a programas y prestaciones, remarcando la obligación del Estado de brindar protección reforzada a niños y niñas con discapacidad.
En otro tramo de la conferencia, Larroque detalló la política alimentaria provincial, en particular el Servicio Alimentario Escolar (SAE). “En lo que va del año lo único que recibimos del Estado Nacional fue una cuota de 25.842 millones de pesos, es decir, no cubrimos ni un mes del servicio alimentario escolar con esto. Se comprometieron a completar con dos cuotas más por 77.500 millones y estamos esperando que cumplan con lo que se comprometieron”, afirmó.
El funcionario también mencionó el apoyo al deporte, destacando el récord de inscriptos en los Juegos Bonaerenses y la participación bonaerense en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se realizarán en septiembre en Rosario. En contraste, señaló que la provincia decidió no participar este año de los Juegos Evita, debido a que el gobierno nacional solo ofreció cubrir dos micros.
Finalmente, Larroque cerró con un mensaje político: “Este contraste tiene que ver con expresar que hay una manera distinta de gobernar. Hoy estamos transitando un proceso electoral, con un debate muy fuerte en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre habrá que ir a votar para defender estas políticas, pero también para pensar cómo iluminamos un futuro de esperanza”.
La Provincia fortalece su sistema de salud con más de 600 nuevos residentes
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires incorpora a su sistema sanitario más de 600 profesionales que eligieron a los hospitales públicos y centros de salud de todo el territorio bonaerense para continuar con su etapa formativa.
Estas primeras adjudicaciones de especialidades del equipo de salud y posbásicas se realizaron el 13 y 14 de agosto de manera simultánea en dos sedes: el Centro de Posgrado “Sergio Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata y una sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de los primeros profesionales incorporados al sistema sanitario mediante el Concurso Unificado 2025, ya que del 25 al 28 de agosto habrá adjudicaciones para especialidades médicas básicas y, luego, readjudicaciones para completar la oferta y cubrir los cargos ofrecidos por la Provincia para realizar las residencias.
Durante el acto, las y los profesionales que rindieron el examen de ingreso al sistema de residencias seleccionaron, según su orden de mérito y especialidad, la institución donde desempeñarán su formación.
Las residencias representan un sistema de capacitación de posgrado intensivo y en servicio que combina estudio y trabajo, dirigido a las distintas disciplinas y especialidades que integran el equipo de salud en todos los niveles de atención.
Este dispositivo es clave para promover un modelo de atención basado en una perspectiva de derechos, fortaleciendo así el acceso y la calidad del cuidado de la salud en toda la provincia.
RESIDENCIAS EN LA PBA
Para fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los residentes y profesionales en especialidades estratégicas, la Provincia implementó diversas política públicas que, además vinieron a cumplir demandas históricas del sector.
En ese sentido, en el marco del Plan Quinquenal impulsado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak, se puso en marcha el programa “Más Salud, Más Cuidados” que contempla, entre otros beneficios, un plus del 15% sobre el salario de ingresantes que opten por residencias en las especialidades priorizadas, que abarcan: clínica médica, pediatría, neonatología, terapia intensiva (de adultos y pediátrica), medicina general y psiquiatría (y psiquiatría infanto-juvenil).
Además, la provincia de Buenos Aires cuenta con un nuevo reglamento de residencias que incorpora:
• La reducción de la jornada laboral de lunes a viernes, eliminando el sábado como día laboral.
• La reducción del tiempo de guardia a 12 horas, con descanso postguardia de 6 horas.
• La mejora en las condiciones salariales, incluyendo un adicional por hijo/a, un plus por guardia (valor equivalente al 13% del sueldo de un/a jefe/a de residentes) y un adicional por zona de baja cobertura, con el fin de incentivar la radicación en lugares con necesidad de profesionales, con un valor igual al 7% del sueldo del residente.
• La eliminación del pago de la Caja de Médicos, y una bonificación del 40% por “trayectoria formativa” a quienes tengan una residencia completa en hospitales bonaerenses; entre otra batería de medidas para mejorar sus condiciones laborales y salariales.
“Confiamos en usted”: Vecinos Autoconvocados por la Autovía en Ruta 3 entregaron petitorio a Kicillof
Durante la visita del gobernador Axel Kicillof a la ciudad de Azul, integrantes de los Vecinos Autoconvocados por la Autovía de Ruta 3 y de la Fundación Estrellas Amarillas le entregaron un petitorio en el que reclamaron por el estado deplorable de la Ruta Nacional N° 3 y exigieron la construcción de una autovía segura.
En la nota, los vecinos expresaron: “Sabemos que es una ruta nacional y corresponde al Gobierno nacional el mantenimiento y la realización de obras, pero confiamos en que usted será quien marque en la historia un antes y un después para ponerle fin a los siniestros que se cometen en la RN3 por falta de seguridad vial”.
Los manifestantes recordaron que el reclamo lleva más de treinta años y que, entre 2006 y la actualidad, se registraron 495 siniestros, 226 fallecidos y 883 heridos, cifras que reflejan la magnitud de la problemática.
También remarcaron que la RN3 une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del país y transporta recursos económicos, cargas, micros de larga distancia y automóviles particulares por motivos de trabajo, turismo, salud y educación, lo que incrementa su tránsito y riesgos.
El escrito advierte que los principales factores de los accidentes son los choques frontales, derivados de rutas angostas, falta de demarcación, ausencia de iluminación y controles insuficientes. Además, informaron al gobernador sobre el reciente banderazo federal realizado el 10 de agosto, en el que participaron localidades de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos, para visibilizar la problemática.
También en el petitorio se le plantea a Kicillof que, «viendo su actuar en la gestión, teniendo la sensibilidad de darle la importancia que merecen los trenes lo que además de fuentes de trabajo y facilidad de transporte liberaría el caudal que tenemos en las rutas confiamos en que usted será quien marque en la historia un antes y un después para ponerle fin a los siniestros que se cometen en la RN3 por falta de seguridad vial. Confiamos en que marque la diferencia y nos escuche».
Finalmente, los vecinos le pidieron a Kicillof que impulse una gestión positiva para garantizar el derecho de los ciudadanos a circular de manera segura y ágil, recordando que los impuestos y peajes que abonan no se ven reflejados en mejoras viales.
Kicillof inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud N°194 de su gestión en Pehuajó
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este viernes un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Pehuajó, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el intendente local, Pablo Zurro. Con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron también patrulleros para fortalecer la prevención del delito en el municipio.
También estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó, Diego Videla; la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, Valeria Arata; y el intendente de Alberti, Germán Lago.
SE INAUGURÓ EL CAPS N°194 DE LA GESTIÓN KICILLOF
En ese marco, Kicillof afirmó: “Este CAPS número 194 que inauguramos en la provincia es parte de una política permanente y de transformación estructural que estamos llevando adelante desde que asumimos”. “El sistema de salud estaba totalmente desarticulado y fragmentado: nuestro objetivo es que todos tengan un centro de salud cerca de sus casas, que se incorpore a la vida cotidiana del barrio y se enfoque además en la prevención y la cultura del cuidado”, agregó.
“Lo único que siempre ha hecho el gobierno nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”, expresó el Gobernador y afirmó: “Nosotros proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito”.
A partir de una inversión de $1.983 millones, el nuevo CAPS “Jorge Juan Rocha” ubicado en el barrio Padre Mugica beneficiará a 45.000 vecinos y vecinas. Las instalaciones cuentan con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, farmacia y SUM, y permitirán descomprimir la demanda del hospital municipal. Asimismo, se puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.
En tanto, Kreplak señaló que “esto es lo contrario del ajuste y la motosierra: traemos la tecnología necesaria para atender emergencias y también construimos la salud pública que se necesita para promover la prevención y los cuidados en cada uno de los barrios”. “Aquí, donde muchas veces el sector privado no llega, están presente el Estado provincial y el municipal para garantizar que todos y todas tengan acceso al sistema de salud”, añadió.
Durante la jornada, se entregaron cuatro vehículos policiales y se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad bonaerense y los Bomberos Voluntarios de Pehuajó para fortalecer el sistema local de emergencias.
ENTREGÓ PATRULLEROS
Al respecto, Alonso subrayó: “En la Provincia ya contamos con 7.300 patrulleros y una policía capacitada, comprometida y totalmente equipada para dar respuestas efectivas en todos los municipios”. “En materia de seguridad se puede hablar mucho, pero para llevar adelante una política eficaz hay que invertir recursos como hace el Gobierno bonaerense”, agregó.
Por su parte, el intendente Zurro remarcó: “Dejamos atrás un Pehuajó que parecía un pueblo abandonado y lo llenamos de obras: sumamos un nuevo centro de salud y seguimos trabajando junto a la Provincia para recomponer y equipar a la Policía”. “No nos importa que nos critiquen los que están en contra de transformar la realidad de nuestros vecinos: todo lo que hicimos y hacemos es trabajar para que la gente viva mejor”, agregó.
Por último, Kicillof subrayó: “Estoy convencido de que los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando a la educación, a la ciencia y a los jubilados”. “El 7 de septiembre hay que ponerle un freno en las urnas: la boleta de Fuerza Patria es la herramienta indicada para eso y también para defender todas las transformaciones que estamos llevando adelante en la Provincia”, concluyó.
Participaron de la actividad el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el director de Defensa Civil, Fabián García; la senadora provincial Daniela Viera; los diputados bonaerenses Avelino Zurro, Micaela Olivetto y Viviana Guzzo; funcionarios y funcionarias locales.