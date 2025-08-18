Provincia anunció un aumento “histórico” en programas para personas con discapacidad

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, encabezó una conferencia de prensa junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Seguridad, Javier Alonso, en la que anunció un paquete de medidas sociales con eje en el fortalecimiento de los programas destinados a personas con discapacidad.

El anuncio incluyó un 100% de aumento en los peculios que perciben los trabajadores de los talleres protegidos y un 40% de incremento en las becas de todos los programas vinculados a centros de día, hogares, actividades ecuestres y Vida en Comunidad, alcanzando a un total de 7.000 destinatarios en la provincia de Buenos Aires. Los talleres protegidos son espacios destinados a la inclusión laboral de personas con discapacidad que no acceden a un empleo formal.

“Es un aumento histórico en los programas y las políticas dirigidos a las personas con discapacidad”, subrayó Larroque, y agregó: “Estos anuncios eran muy esperados por todas las personas que son destinatarias de estos programas. Implica un esfuerzo sustancioso para el Estado provincial pero es una decisión del gobernador Axel Kicillof que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, sustenta y acompaña a las personas con discapacidad y a todos los sectores que más necesitan el acompañamiento del Estado”.

Además, el ministro anunció una nueva línea de créditos del Fideicomiso Fuerza Solidaria destinada a talleres protegidos, con préstamos de hasta $150 millones a tasa subsidiada y plazos de hasta 60 meses. También informó la incorporación de equipamiento específico del SAE en escuelas de educación especial, alcanzando a más de 75.000 estudiantes en 1.700 instituciones bonaerenses.

En relación al contexto nacional, Larroque remarcó: “Todos sabemos lo que está pasando en la Argentina, lo que está ocurriendo particularmente con la provincia de Buenos Aires en un marco de asfixia financiera que no impide, en base a una buena administración, una definición clara de las prioridades, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno nacional y el tratamiento que se le está dando a las personas con discapacidad».

Los incrementos anunciados son los siguientes:

Talleres Protegidos : peculio al trabajador pasa de $27.735 a $55.470 (+100%); beca al espacio de $37.199 a $52.079 (+40%).

: peculio al trabajador pasa de $27.735 a $55.470 (+100%); beca al espacio de $37.199 a $52.079 (+40%). Vida en Comunidad : beca de $257.895 a $361.053 (+40%).

: beca de $257.895 a $361.053 (+40%). Actividades Ecuestres : beca de $27.555 a $38.577 (+40%).

: beca de $27.555 a $38.577 (+40%). Centros de Día : beca de $38.571 a $53.999 (+40%).

: beca de $38.571 a $53.999 (+40%). Hogares para Personas con Discapacidad: beca de $214.913 a $300.999 (+40%).

El anuncio provincial coincidió con el fallo del Juzgado Federal de Campana, que declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Decreto 534/2025) y ordenó aplicar la Ley 27.793 para garantizar financiamiento a programas y prestaciones, remarcando la obligación del Estado de brindar protección reforzada a niños y niñas con discapacidad.

En otro tramo de la conferencia, Larroque detalló la política alimentaria provincial, en particular el Servicio Alimentario Escolar (SAE). “En lo que va del año lo único que recibimos del Estado Nacional fue una cuota de 25.842 millones de pesos, es decir, no cubrimos ni un mes del servicio alimentario escolar con esto. Se comprometieron a completar con dos cuotas más por 77.500 millones y estamos esperando que cumplan con lo que se comprometieron”, afirmó.

El funcionario también mencionó el apoyo al deporte, destacando el récord de inscriptos en los Juegos Bonaerenses y la participación bonaerense en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se realizarán en septiembre en Rosario. En contraste, señaló que la provincia decidió no participar este año de los Juegos Evita, debido a que el gobierno nacional solo ofreció cubrir dos micros.

Finalmente, Larroque cerró con un mensaje político: “Este contraste tiene que ver con expresar que hay una manera distinta de gobernar. Hoy estamos transitando un proceso electoral, con un debate muy fuerte en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre habrá que ir a votar para defender estas políticas, pero también para pensar cómo iluminamos un futuro de esperanza”.