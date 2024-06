“Primer arranque, histórico”: la UNLP puso en marcha el primer avión eléctrico de Sudamérica

En un nuevo capítulo de Historia Pyme, Todo Provincial RADIO habló con Daniel Carnevali, uno de los dueños de Lácteos Carnevali Hermanos, fábrica de La Plata que se especializa en la elaboración de dulce de leche y está cumpliendo 50 años.

«En mayo cumplimos 50 años desde que mi padre y mi tío comenzaron a fabricar dulce de leche. Ellos tenía una distribuidora de productos de panadería y debían buscar el dulce de leche a la fábrica Las Marianas de Navarro por lo que se les ocurrió comenzar a elaborarlo», contó el empresario pyme.

Lácteos Carnevali fue continuada por los hijos de sus fundadores y actualmente tiene 30 empleados, la mitad en producción y el resto en distribución. La fábrica está ubicada en la localidad de Abasto, La Plata.

«Arrancamos con la marca Carnevali Hermanos y luego sumamos Villa del Campo y Estancia el Placer que es el sachet de dulce de leche que ha penetrado muy bien en el mercado. También hacemos dulce de leche repostero para heladerías y también para productores de alfajores», detalló Daniel y agregó: «Cuando hay un excedente de leche fabricamos queso cremoso solo para La Plata».

Carnevali procesa entre 25 y 30 mil litros de leche por día que recolecta de tambos de San Vicente, Brandsen, Bavio y Ranchos.

Sobre la cuyuntura actual, el titular de la empresa explicó: «Son momentos complicados en todo sentido, nosotros tratamos de no taparnos de materia prima porque no podemos decirle al tambero no me entregues mañana», y agregó: «Para salir hay que moverse un poco para colocar el producto y pasar el momento».

El empresario Pyme aseguró que por la caída del consumo, la fábrica está trabajando entre el 55% y el 60% de su capacidad instalada, aunque aseguró que mantienen ese porcentaje desde hace 3 o 4 años.

«Los costos fijos se levantan mucho y eso es difícil de manejar pero nosotros tenemos la premisa de no aflojar nunca con la calidad. Ese es nuestro secreto, más vale dejar de vender que cambiar el producto que es de primera, lo que hace que nuestros clientes sean fieles», aseguró el entrevistado.

Sobre las cuestiones que debe manejar un empresario pequeño, Daniel explicó: «Nosotros manejamos todo, somo poli funcionales y por eso hay cosas que se nos escapan pero eso también nos da mayor elasticidad».