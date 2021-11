Presupuesto2022 / Abarca remarcó la clave está en el diálogo con los intendentes y espera lograrlo antes de fin de año

El diputado provincial del Frente de Todos, Walter Abarca dialogó con Todo Provincial Radio sobre la presentación del proyecto de Presupuesto 2022 que el gobernador Axel Kicillof envió a la legislatura bonaerense. “La clave estará en el dialogo con los intendentes”, expresó el legislador de la séptima sección.

Walter Abarca lleva 2 períodos como diputado provincial y conoce a la perfección el trabajo de negociación para llegar a buen puerto ante la paridad que existe entre los bloques oficialistas y opositores. “Esperamos encontrar una oposición que dialogue y debata y no que trabe”.

“El presupuesto en términos generales mantiene la coherencia de lo que fue el presupuesto del año pasado con un incremento importante en materia de salud, que es lógico porque atravesamos una pandemia, se consolida esa inversión en salud, en obra pública, en seguridad que también va a tener un incremento importante”, dijo el diputado de la séptima sección.

En esa línea remarcó “Lo más importante de lo que presentó el ministro de Economía, Pablo López tiene que ver con la renegociación de la deuda, en otro momento hablamos del peso que significaba la deuda pública en la provincia, era un salvadida de plomo en la cabeza”.

“Teníamos más de 5000 millones de dólares de vencimiento en esta gestión, del 2021 al 2023, y hubo una renegociación de la deuda que el propio gobernador calificó de exitosa, que le da sustentabilidad a esa deuda. En 2022 teníamos que pagar 1100 millones de dólares y vamos a estar pagando 280 millones y en 2023 había que pagar 1600 millones de dólares y vamos a pagar 400 millones”, recordó Abarca.

“Esto nos da la posibilidad de tener sustentabilidad y en poder pensar un plan de desarrollo de la provincia”, aclaró el legislador del FTD.

¿DONDE ESTA LA CLAVE PARA LOGRAR LA LEY DE LEYES?

Según Walter Abarca, la clave para lograr el presupuesto va a estar “en los recursos para los municipios, tanto oficialismo como oposición vamos a poner la lupa, como siempre ha pasado, en los recursos para los municipios”.

“Un anunció importante para los intendentes es un fondo de seguridad de 7 mil millones de pesos que era parecido a aquel que tuvimos en 2016 y que ayuda a los intendentes en materia presupuestaria. Y el otro es el Fondo de Infraestructura Municipal que ya es casi un derecho adquirido para los intendentes”, subrayó el legislador en dialogo con Todo Provincial Radio, conducido por Mariano Gandini y Manuel López Melograno.

Y sostuvo que “También va a haber un fondeo para la creación de viviendas, un fondeo para un fondo fiduciario vial, un fondeo para el PROFIDE que irán por fuera del presupuesto estipulado para obra pública que asciende a los 260 mil millones de pesos”.

¿PRESPUESTO 2022 PARA ANTES DE LAS FIESTAS?

Al comenzar la gestión en el año 2019 el gobernador Axel Kicillof no tuvo presupuesto, porque la oposición no se lo aprobó y debió prorrogar el que traía de la gestión de Maria Eugenia Vidal, por lo tanto no pudo tomar deuda.

En este presupuesto 2022, para poder tomar deuda deberá ser aprobado, no puede prorrogar el anterior, por lo tanto, el proyecto deberá lograr los votos.

Sobre las negociaciones, Walter Abarca expresó “el objetivo nuestro es tratarlo antes de fin de año y que el gobernador tenga su presupuesto aprobado para cerrar el año y arrancar el 2022 con la ley de leyes que es una herramienta fundamental para arrancar l gestión”.

LO QUE SE VIENE EN LA LEGISLATURA 2022

Al ser consultado sobre como se imagina la legislatura en 2022, el diputado afirmó “Va a ser una legislatura de mucho debate, esperemos encontrar a una oposición que debata y no que trabe, porque tienen los números para trabar, va a ser difícil conseguir el quorum para sesionar en diputados y en el senado”.

“Se va a necesitar dialogar mucho, charlar mucho y ponerse de acuerdo, creo que la pandemia nos ha enseñado y nos dejó un saldo, y los argentinos cuando nos teníamos que proteger nos encerramos, nos cuidamos y creo que nos enseñó que de la única manera que salimos de esta crisis que se profundizo con la pandemia es trazar un rumbo y empujar todos para el mismo lado”, finalizó Walter Abarca.