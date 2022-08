Posse pidió tarifa diferenciada: “administramos un municipio, no un Shopping”

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recorrió ayer por la tarde el centro de San Martín junto a Mauricio D´Alessandro y volvió a insistir “los municipios necesitan una tarifa diferenciada”, luego del anuncio del Gobierno nacional sobre el nuevo esquema de subsidios.

“Nosotros administramos un municipio, no un shopping. Es decir, que somos prestadores públicos de servicios de carácter social, no estamos buscando el lucro como sí lo hace el sector privado. No es posible que los municipios paguen el alumbrado como si fuéramos una gran tienda comercial”, resaltó el jefe comunal.

Y agregó, “Nuestro municipio realizó gestiones y presentaciones formales, ya que estamos convencidos de que tanto la eficiencia en la prestación del servicio como la de otorgamiento de subsidios merecen ser tratados desde una perspectiva social y ambiental”.

“En San Isidro, por ejemplo, los vecinos tienen mucho respeto por el medio ambiente, hacen un uso consciente del consumo de agua y saben que es fundamental preservar la energía. Por eso, queremos poder reconocer esas buenas prácticas a través de políticas que premien el ahorro. Ese es el camino, pero necesitamos un gobierno nacional que lo respalde.”, finalizó Posse.

En la recorrida Posse estuvo acompañado por el diputado provincial; Walter Carusso; los concejales Analía Mairano y Ricardo Magnano; el consejero escolar Guillermo Di Tulli; la presidenta del Comité de la UCR San Martín, Marcela Mancini; la presidenta de la Juventud radical, Carolina Lencina; y la joven dirigente radical Alexia Carusso.