Por primera vez en la historia no comienza la temporada de langostino

La empresa Cerro Negro, una de las principales productoras de cerámicos del país, ingresó formalmente en un procedimiento preventivo de crisis (PPC), solicitando suspensiones con el 70% del salario neto y dejando abierta la puerta a despidos masivos con el 50% de indemnización, tal como lo establece el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La situación fue confirmada por el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (Soeco), Gustavo Bustamante, quien reveló que la presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación fue realizada el 25 de abril por la firma controlante, el Grupo Sociedad Comercial del Plata.

El pedido abarca a las tres plantas que la empresa posee en Olavarría, Córdoba y Campana, donde emplea a 552 trabajadores.

“Ellos están planteando suspensiones al 70% del sueldo neto de bolsillo y es una negociación que llevamos adelante”, expresó Bustamante, aunque remarcó que lo más grave es que “nadie nos asegura que después de esto vengan los despidos masivos al 50% de la indemnización”. El gremialista aseguró que la empresa proyecta un escenario aún más complejo hacia adelante, sin indicios de recuperación en el mediano o largo plazo.

Las partes volverán a encontrarse este viernes en la sede de la Secretaría de Trabajo en la ciudad de Buenos Aires, en una reunión clave que reunirá a representantes sindicales de las tres plantas, directivos de la empresa y funcionarios nacionales.

Bustamante admitió que el sindicato ha aceptado suspensiones en el pasado, pero en condiciones muy diferentes. “No me sorprende arreglar suspensiones. De hecho, lo hemos llevado a cabo en distintas ocasiones, pero eran otras condiciones. Ahora no hemos podido arreglar las paritarias 24/25”, explicó. Según indicó, los trabajadores están actualmente un 30% abajo en relación a la inflación. “No nos va a alcanzar para pagar la luz y el gas y el que tenga que pagar alquiler va a quedar debiendo con los salarios que nos van a pagar”, advirtió.

El dirigente también señaló que la planta de Olavarría ya sufrió recientemente la pérdida de 67 puestos de trabajo, entre despidos y arreglos voluntarios, que el gremio califica como “despidos encubiertos”.

Para Bustamante, el problema de fondo es político y económico: “Si no cambia el rumbo de este gobierno, cosa que no la veo, pinta cada vez peor”.