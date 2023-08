Por el crimen del médico se entregó un adolescente de 17 años y buscan a un tercer sospechoso

La Precandidata a Intendenta de Tigre por UP, Malena Galmarini intensificó las recorridas por los centros comerciales y barrios en los últimos días de la campaña. Estuvo dialogando junto a vecinas y vecinos de la localidad de Troncos del Talar, Rincón y de Las Tunas escuchando sus necesidades y contándoles acerca de sus propuestas.

“Caminamos y escuchamos a la gente, sus problemas y necesidades. Hay mucho para mejorar en la gestión municipal, en salud, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Nuestro programa contempla mejoras en todos estos aspectos. Vamos a trasformar tigre como ya lo hicimos con sergio”, expresó Malena.

Durante las recorridas, la actual presidenta de Aysa estuvo acompañada por el referente de la localidad Troncos, Patricio D´Angelo, la concejala Mayra Mariani, la precandidata a concejal, Laura Godoy, el precandidato a concejal Lazaro Flores junto Ramiro Toscani y otros integrante de la lista.

Malena Galmarini visitó a Isabel, una vecina de Troncos, con un pequeño almacén en su casa, quien contó: “Mi casa se llueve, tratamos de emparchar, pero el agua entra igual. Las chapas ya no dan más y cuando vamos al municipio no hay respuesta en los temas”.



Soledad Vega, otra vecina del barrio, agregó: “Tuve a mi bebe con bronquitis, lo lleve al Hospital de acá y no me quisieron atender. Tuve que ir a otra localidad, que es difícil porque si no sos de la zona tampoco quieren atenderte. Y la salita del barrio a las 17 ya está cerrada. Es muy difícil.”

Al respecto Mayra Mariani expresó: “Recorrimos con Malena, escuchando las necesidades y contando las propuestas y cómo siempre dedicándoles tiempo de escucha a cada vecino y vecina que es el bien más preciado que tenemos”:

En sus recorridas por los diferentes barrios y localidades la inseguridad, la falta de respuesta en salud y la ineficiencia del sistema es recurrente en los vecinos. “Hay mucha basura , calles sucias, luces encendidas de día y la salita a las 16 hs cierra y tenemos que ir a otro distrito para atendernos “ expresó un vecino de Rincón

El programa de propuestas que Malena Galmarini en Troncos del Talar prevé la construcción de una Posta Sanitaria en zona central de la localidad, y ampliar los turnos de salud a 24 hs. En cuanto a seguridad, se contempla la instalación de 150 cámaras e video vigilancia, los corredores vehiculares seguros con la restructuración de la rotonda de Liniers y Larralde que además mejorará el tránsito. Y también la Urbanización y Plan de viviendas en Barrio Cina Cina y Sagrada Familia.