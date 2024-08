Pinamar: familiar de paciente que murió esperando un traslado de PAMI destrozó el hospital con un martillo

Un hombre de 45 años provocó importantes destrozos en el Hospital Municipal de Pinamar luego de que un familiar internado falleciera. Con un martillo, rompió vidrios, puertas, mamparas y otras estructuras de las áreas de quimioterapia, hemoterapia y oncología. El agresor fue detenido.

En la madrugada del viernes, el agresor llegó al lugar armado con un martillo en la mano y comenzó a destrozar puertas y ventanas de las áreas de quimioterapia, hemoterapia y oncología, además del sector de administración.

La directora asociada del centro de salud, Florencia Vivero, explicó que un familiar del atacante, de 74 años, estaba internado allí y murió. El paciente aguardaba una autorización de PAMI para ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

En su relato, la médica aclaró que el paciente ya tenía antecedentes cardiológicos y llegó con una arritmia muy grave. En ese momento se logró estabilizar y en el quirófano le colocaron un marcapasos transitorio.

Se activaron los mecanismos vía PAMI Central para que conseguirle el traslado y el marcapasos definitivo. Surante la espera, el paciente sufrió otra arritmia y falleció.

“Las demoras a veces no dependen de nosotros, somos un hospital de mediana complejidad, hacemos lo que podemos a nuestro tope y después dependemos de lugares de mayor complejidad y de la autorización de esos lugares”, explicó la médica.

Y agregó: “No podemos salir con el paciente en ambulancia a Mar del Plata, a golpear puertas, porque si no tiene una cama autorizada no lo reciben y era un paciente de alto riesgo”.

La médica explicó que “esto repercutió en el funcionamiento de oncología, principalmente, con los pacientes de quimioterapia. Tuvimos que también suspender las transfusiones de sangre, donaciones de sangre, recepciones de sangre, aunque ya nos reorganizamos».