Piden la captura del hijo del diputado libertario Pablo Ansaloni por una brutal golpiza en patota en Colón

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, aseguró que el municipio atraviesa una situación dramática por la crecida del río que alcanzó niveles históricos. “Nunca vimos el agua subir tan rápido, llegó a 10,40 metros, algo inédito. Anoche, después de las 9, se desmadró todo”, relató el jefe comunal visiblemente quebrado por la emergencia.

Según informó, hay 900 personas evacuadas en siete centros y alrededor de 6000 autoevacuados. “Estamos con muchas complicaciones. En los barrios más alejados, los vecinos que se quedaron en sus casas están arriba de los techos, desesperados, cuidando lo poco que les queda porque se están produciendo robos. La policía tira tiros al aire para disuadir, pero la situación es grave”, explicó a Radio Provincia.

El 30% de la población de Salto afectada por la inundación

“Tenemos un cálculo aproximado de 12 mil personas afectadas, sobre una población de unos 45 mil habitantes. Es la peor inundación que vivimos en años. En 2017 habíamos llegado a 9,51 metros, ahora superamos los 10,40”, detalló Ricardo Alessandro, quien recordó que atraviesa su sexto mandato como intendente.

Además del desastre hídrico, se suman los efectos del delito. “La gente no quiere dejar sus casas por miedo a que les roben. Recibimos llamados a las 2:36 de la madrugada de vecinos desesperados del barrio Trocha. Es un caos total”, lamentó.

Inundación en Salto: ayuda provincial, pero sin respuesta de Nación

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, valoró el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires: “El gobernador Axel Kicillof me llama todas las mañanas, ya vinieron ministros y bajaron más de mil colchones. Pero necesitamos urgente la ayuda del gobierno nacional”.

Según denunció, hasta el momento no hubo contacto con Nación. “Estamos llamando al Ejército, a Gendarmería, a la ministra de Seguridad, pero no nos atienden. En otras inundaciones vinieron con cocinas y asistencia. Esta vez, nada. El pueblo está sufriendo y necesitamos soluciones, no ideologías”, afirmó.

Qué se necesita y cómo ayudar

Desde el municipio piden colaboración con alimentos perecederos y no perecederos, además de kits de limpieza para las personas que comienzan a volver a sus hogares.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con:

Laura Oviedo , directora de Acción Social: (2474) 46-1410

, directora de Acción Social: Camilo Alessandro, jefe de Gabinete: (2474) 51-7004

“La cocina comunitaria está funcionando a pleno, pero no alcanza. En algún momento los recursos se terminan”, concluyó el intendente, quien aseguró que “hay que ponerle el cuerpo” a esta catástrofe.