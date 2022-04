Piden declarar “Sitio Sagrado” al Cerro de la Caballada: la participación silenciada de los mapuches en la Guerra del Brasil

Restos óseos humanos de al menos 60 años de antigüedad fueron hallados enterrados en la zona del Cerro de la Caballada, en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones. Pueblos originarios aseguran que era un “lugar de entrega de indios” y reclaman que el lugar sea declarado “sitio sagrado”. Esas probabilidades crecen por la participación del pueblo mapuche – tehuelche en la Batalla de Patagones, en el marco de la Guerra del Brasil.

Aunque los antropólogos que intervinieron en la excavación de estos esqueletos humanos dejaron trascender que los mismos podrían datar de 1827, cuando en la región se desplegó la Batalla de Carmen de Patagones, en el marco de la Guerra del Brasil, pueblos originarios de la zona aseguran que en realidad podrían corresponder a restos de sus antepasados.

Una regente mapuche de Carmen de Patagones habló con Todo Provincial desde el Cerro de la Caballada y expresó: “Venimos al cerro para que se pueda relevar una parte de la verdad histórica negada. Estamos convencidos que hay restos porque nuestra gente habitaba estos espacios. Hasta 1940 era un lugar de entrega de indios y por eso sabemos que es muy probable que los restos encontrados sean de nuestros antepasados”.

Y demandó: “Pedimos la restitución y que el espacio sea respetado como lugar del pueblo mapuche tehuelche, antiguos habitantes de estas tierras”.

Este pedido es apoyado por el Área de Identificación, Restitución y Protección de Sitios Sagrados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Su titular, el antropólogo Fernando Miguel Pepe, señaló: “Nosotros sabemos que en ese lugar se han hecho ceremonias durante varios años, y para el pueblo mapuche y tehuelche, los sitios sagrados son ceremoniales y filosóficos, sirven para la reconstrucción espiritual y la cosmovisión. Además, sería una forma de resguardarlo”.

Y agregó: “El INAI estamos identificando, mapeando y geolocalizando los sitios sagrados más importantes del país y de cada provincia. En Buenos Aires, este sitio es uno de los más importantes junto al de Tres arroyos. El primero por la relevancia histórica y el segundo por su antigüedad. Los dos se destacan claramente entre los más importantes del país y el de Tres Arroyos de todo el continente”.

La posibilidad de que esto restos correspondan a los de antepasados de pueblos originarios aumenta si se tienen en cuenta la participación de miembros de la comunidad mapuche – tehuelche en la Batalla de Carmen de Patagones ocurrida el 7 de marzo de 1827 entre milicias de las Provincias Unidas del Río de la Plata y tropas marinas del Imperio del Brasil, durante el transcurso de la Guerra del Brasil.

Sobre este tema, el periodista, licenciado en Ciencias Políticas y autor de cuatro libros que cuentan la historia mapuche, Adrián Moyano, asegura: “Hay cosas que no se cuentan sobre el combate en el Cerro de la Caballada. Por ejemplo, se silencia que los imperiales tuvieron intención de ganarse la voluntad de los loncos cuyo territorio abarcaba la actual provincia de Buenos Aires. Para anticiparse a la jugada, el gobierno delegó en Rosas la celebración de un parlamento en cercanías de Tandil, al que asistieron Chañil, Cachul y Lincon (respeto la ortografía que aparece en la fuente)”.

En base a información publicada por el historiador Adolfo Saldías en el libro “Historia de la Confederación Argentina. Tomo I”, Moyano reveló: “Los loncos aceptaron mantener la paz con sus interlocutores y además, a la hora de conformar el contingente que debía proteger Patagones, Rosas “situó cerca de ese punto varios toldos de indios amigos, y puso estas fuerzas a las órdenes del coronel Francisco Sosa”. Cuando 700 brasileños desembarcaron entre Bahía Blanca y la localidad maragata, su presencia fue advertida por “el comandante Luis Molina, antiguo soldado de San Martín y hombre de valer entre los indios, como que a sus aventuras en la vida del desierto, unía la circunstancia de ser casado con la hija del cacique Neukapán”.

Y agregó: “Es posible que Chanel fuera gününa küna, pero sobre la identidad de Cachul, Lincon y Neukapán (sic), no quedan dudas. Entonces, gente mapuche combatió codo a codo con los argentinos en la Guerra del Brasil e incidió en la victoria del 7 de marzo de 1827… Esa presencia no cuaja en el discurso anti mapuche de las derechas. No sólo el gauchaje repelió la invasión imperial. ¡Hay cosas que no se cuentan, escriben ni pintan sobre el Cerro de la Caballada”.