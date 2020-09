Pichetto homenajeó a Rucci y busca construir un espacio peronista republicano

El ex candidato a vice presidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto realizó un homenaje al ex líder sindical José Ignacio Rucci, criticó a los ex jefes Montoneros, Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja por el asesinato del sindicalista allegado a Perón y remarcó la necesidad de construir y consolidar un espacio peronista republicano, democrático.

“Éste es el mundo que hay que recuperar…este mundo de ideas que tiene que significar la construcción y consolidación de un espacio peronista republicano, democrático…” expresó Miguel Ángel Pichetto en el homenaje a Rucci organizado por su hija Claudia.

Para continuar proponiendo “un modelo capitalista inteligente” que contrapuso a “la mirada igualitaria y pobre para todos…ese es un modelo chino donde todos son pobres…o la mirada cubana o protochavista donde la clase media tiene que desaparecer y solamente tienen que quedar pobres que dependan de un plan para poder continuarse indefinidamente en el poder…”.

“Hay que recuperar la idea del mundo del trabajo, hay que derrotar definitivamente a la patria del pobrismo, a la patria de los planes” enfatizó. “Tenemos que volver a construir la cultura del trabajo, la del mérito” afirmó y calificó de “lamentables” las palabras del presidente quien había expresado recientemente que “el mérito no nos hace evolucionar”, sostuvo Pichetto.

Durante el homenaje Pichetto reivindicó a José Ignacio Rucci e hizo hincapié en el Pacto Social -de 1973- que lo tuvo como protagonista en representación de los trabajadores. “Una política diseñada por Perón en el marco de la unidad nacional” lo caracterizó el ex candidato a vicepresidente.

Lamentó que “los autores intelectuales del crimen de Rucci, después de 50 años, no hagan ninguna autocrítica”, en alusión a los ex jefes montoneros Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja.

Del encuentro-homenaje participaron -entre otros- Joaquín de la Torre; Jorge Yoma; los intendentes de San Nicolás, Manuel Passaglia; de San Miguel, Jaime Mendez; de Chivilcoy, Guillermo Britos; de Azul, Hernan Bertellys; senadores y diputados provinciales; Jesús Cariglino (ex Intendente de Malvinas Argentinas); Gilberto Alegre (ex Intendente de General Villegas), el ex Senador Juan Amondarain; el dirigente sindical Cacho García junto a referentes peronistas de la mayoría de los distritos de la provincia.

