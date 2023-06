Patagones: revocaron el sobreseimiento del palista Néstor “Piri” Pinta acusado de facilitar abusos de menores

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca revocó el sobreseimiento del dos veces campeón mundial de canotaje y exdirector de Deportes y profesor de la Escuela Municipal de Canotaje del municipio de Carmen de Patagones, Néstor “Piri” Pinta, que está imputado por encubrir los delitos de abuso sexual de su padre Aldo. La Cámara ordenó que la causa se eleve a juicio.

La decisión fue adoptada por la sala 1 del tribunal, integrada por Gustavo Ángel Barbieri, Pablo Hernán Soumoulou y Guillermo Petersen.

El año pasado Pinta, que también fue funcionario municipal, había sido sobreseído por el juez de Garantías 2, Guillermo Mercuri, por su eventual participación en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

Néstor Pinta había sido denunciando por una alumna de la Escuela Municipal de Canotaje de Patagones, en julio de 2020, quien aseguró que fue abusada sexualmente por Aldo Pinta (62), pero el hombre se suicidó y la acción penal quedó extinguida.

Sin embargo, la joven agregó que los abusos eran cometidos con el consentimiento del hijo de Pinta, quien fue acusado por el delito de “promoción y facilitación a la corrupción de menores”.

Cuando Pinta fue sobreseído, fuentes judiciales habían señalado que el magistrado en su resolución indicó que “no existió o al menos se encuentra desmentido en el sumario un reproche o reclamo a partir del cual Néstor Pinta tomase conocimiento de la posibilidad de una situación de abuso”.

“En esas condiciones, la pretensión de la acusación particular no encuentra suficiente sustento, desde que no existen elementos de prueba ni tampoco resulta razonable prever su futura incorporación que permitan acreditar que Pinta tuviese conocimiento de los abusos sexuales que llevaba a cabo su padre, y por lo tanto no puede reprochársele no haberlos impedido”, agregó la resolución del magistrado bahiense.

Tras esa resolución la familia de la joven, a través de su abogada Fernanda Petersen, apelaron el año pasado la medida ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal bahiense.

Al respecto, Petersen dijo a Télam: “Hoy salió la resolución donde dictaron el rechazo del sobreseimiento y ordenaron la elevación a juicio, que estará supeditada a que no apele la defensa de Pinta”.

“Esto fue resuelto por la Cámara de Apelaciones luego de que la fiscal Marina Lara pidiera el sobreseimiento y que el Juzgado de Garantías lo confirme, por lo que nosotros apelamos en septiembre del año pasado y la resolución fue dada a conocer esta tarde”, agregó.

La abogada sostuvo además que “hay varias declaraciones de mujeres que relatan sobre lo que sabían que pasaba y lo que había pasado, que aportan datos de importancia en la causa, por lo que valoraron la prueba testimonial y pericial”.

“Entendieron que esto hay que entenderlo en el contexto de lo que estaba sucediendo, que era una persona de importancia para ellas dentro de lo que era el deporte y la cercanía, por lo que consideran negar el sobreseimiento y debatirlo en un juicio oral”, puntualizó.

Según se indicó, los abusos fueron cometidos entre septiembre de 2015 y noviembre de 2016 por Aldo Pinta.

Tras su muerte, la defensa pidió a la fiscalía la imputación de su hijo, por encubrimiento de los abusos sexuales contra la joven cuando ella tenía 15 años y tomaba clases de canotaje.

Cuando los hechos fueron denunciados, Néstor Pinta era director de Deporte de Carmen de Patagones y profesor de la Escuela Municipal de Canotaje, lugar donde las víctimas señalaron que fueron abusadas.