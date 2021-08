Una pareja de ancianos en Tres Arroyos recibió una terrible amenaza: “Si no deja de ladrar tu perra, te la paso a la mejor vida”

Un matrimonio mayor, ambos tienen más de 70 años, fue amenazado por medio de una nota anónima.

Miedo e incertidumbre en la localidad bonaerense de Tres Arroyos: una pareja de ancianos, ambos mayores de 70 años, fue amenazada por medio de una nota anónima, que decía “si no controla los ladridos de la perra que es la mascota de la casa, la van a matar”.

Esta situación despertó la indignación de los vecinos que además se mostraron altamente preocupados.

Cabe señalar que el manuscrito anónimo fue encontrado por debajo de la puerta con la deliberada amenaza. Tras el suceso, radicaron la denuncia penal en la Comisaría Primera de dicha localidad.

La carta, que está escrita con lapicera azul, expresa lo siguiente:

“Mantené esa perra más callada y controlada porque voy a tomar medidas que no te van a gustar (te la paso a la mejor vida). Molesta todo el día. Ya es suficiente. Hay más perros en el barrio y no son así. Hacete responsable de la tenencia y no molestes mas con sus ladridos intolerables. Control ya”.

El suceso lógicamente fue difundido además por redes sociales para mantener alerta a los vecinos y lugareños del barrio de la Plaza Pellegrini.