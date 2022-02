Paolo Bisso se coronó ganador de Las 24 Horas de la Corvina Negra: obtuvo una pieza de casi 2 kilos

El tresarroyense Paolo Bisso se convirtió en el flamante ganador de la 60º edición de las 24 Horas de la Corvina Negra con un ejemplar de la vedette del concurso de 1.905 kg pescada a las 3 de la mañana en la zona del Caracolero.

La pieza ganadora se transformó horas después en 3,5 millones de pesos, que constituyen el primer premio del certamen que se realiza desde hace 60 años en las costas de Claromecó, Reta y Orense, las tres playas del partido de Tres Arroyos, que repartió cifras millonarias.

Completaron el podio en el segundo lugar, Juan José Cima de Copetonas que se llevó $1.700.000 y tercera Paola Gargaglione con un premio de $1.500.000.

La edición 2022 de las 24 Horas de la Corvina Negra tuvo un total de 3483 pescadores inscritos que volvieron a colmar las playas de Claromecó, Reta y Orense luego del obligado parate del año pasado, por primera vez en la historia del concurso, debido a la pandemia de Covid 19.

La palabra del ganador que admitió que “le salió todo redondo”

El ganador de hoy hace 20 años que participa. Y hasta la madrugada de este domingo, nunca había pescado ni una mojarra. Esta vez le llegó su turno. En declaraciones a Vía Tres Arroyos, y visiblemente emocionado Bisso expresó:

“El pique fue cerca de las 2:15 horas, me había acostado un ratito y le pedí a un amigo que me despierte si sucedía algo. Cuando la saqué no veía que la corvina fuera tan grande, porque son chicas de largo pero anchas”.

“Me anoto en el concurso desde que tengo 12 años, nunca había pescado nada. Tengo menos suerte que el chavo pero ahora salió todo redondo”.

“Me alegró muchisimo el cariño de la gente, todo el mundo estaba contento. Estuve pescando con mi papá y con un amigo de él, Luis Peralta de Bahía Blanca, después llegaron muchos amigos”, finalizó.

* Foto gentileza La Voz del Pueblo de Tres Arroyos