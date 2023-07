Pablo Micheli: “Obviamente voy a votar contra la derecha pero no lo haré con entusiasmo”

El secretario general de La CTA y referente del Movimiento Político, Cultural y Ecológico para la Unidad, Pablo Micheli, habló con Todo Provincial RADIO y expresó su disconformidad con la forma en que se eligio la fórmula presidencial de Unidos por la Patria.

“El nuevo frente se achicó bastante respecto a lo que era el Frente de Todos”, aseguró Pablo Micheli y agregó: “Quienes resolvieron el armado de la fórmula presidencial y los cargos nacionales fueron los espacios mayoritarios que son el sector del presidente, el de la vicepresidenta y el de Sergio Massa. El resto quedó afuera, incluyendo compañeros que tienen agrupaciones y movimientos políticos que integraban el FdT”.

Sobre la elección de Sergio Massa como precandidato a presidente de UxP, el dirigente expresó: “Me pareció muy desprolijo como se dieron las cosas, esto desanima a la militancia porque con Wado había una esperanza y una mística de volver a recrear el proyecto de Néstor y Cristina”.

Y reprochó: “Esto se precipitó de un momento para otra sin ninguna explicación. Escuchamos a Cristina que responsabilizó a Alberto pero me cuesta entender como por dos diputaciones termina cerrándose una fórmula y bajando otra. Me parece que fue un acuerdo. Tampoco entendí que Wado era candidato si había PASO porque finalmente habrá internas con Grabois. Hay un acuerdo entre pocos, no me gusta una fórmula impuesta“.

El dirigente gremial consideró que no “se tuvó muy en cuenta lo que pensamos y defendemos”, y opinó que Massa “no parece estar actuando para rediscutir el acuerdo con el FMI para que el ajuste no caiga en los trabajadores”.

“La derecha está envalentonada y enarbola la bandera de la represión. Nosotros estamos abriéndoles el camino“, opinó el titular de La CTA quien cuestionó a “varios dirigentes de la CGT” que están “muy acostumbrados a adaptarse al oficialismo”.

“Durante estos cuatros años este gobierno casi no hizo peronismo. Eso nos afectó porque los trabajadores y los sectores más golpeados están con mucha bronca”, criticó Micheli, aunque aclaró: “Obviamente voy a votar contra la derecha pero no lo haré con el entusiasmo que tendría si Wado fuese el candidato”.

En cambio, el dirigente sindical expresó elogios hacia la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Axel es un gobernador espectacular, es el único que me entusiasma pero tengo miedo de perder la Provincia por perder la Nación. Yo respeto a Massa pero tengo diferencias en términos políticos. Esto no me llama a hacer campaña a favor de nuestros candidatos sino solamente en pedir que no vuelva la derecha”, remarcó y reprochó: “Después de estos 4 años esperábamos un programa un poco más profundo a favor del pueblo”.