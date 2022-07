Pablo Micheli: “Habrá que juntar cientos de miles de personas en las calles para ver si el gobierno nos escucha”

El secretario General de la CTA, Pablo Micheli, dialogó con Todo Provincial RADIO y expresó su postura crítica respecto a la política económica del gobierno nacional. Aseguró que “si no da señales para el pueblo” en 2023 el peronismo “perderá las elecciones” y anticipó gestiones para la realización de una movilización en unidad con el objetivo de alentar un “cambio de modelo”.

“Cuando Batakis anunció el congelamiento de vacantes en el Estado me hizo acordar a cuando Cavallo anunció una medida similar en 1993. Esto significa condenar a todos los compañeros que están precarizados en el Estado desde hace 5, 10, 15 años o más”, reprochó el dirigente gremial y cuestionó: “Además rechazaron el salario básico universal y advirtieron que por ahora no se podrá recuperar los más de 20 puntos de salarios perdidos durante el macrismo”.

“Nosotros peleamos para que perdiese la derecha en 2019, llenamos las calles para que hubiese un gobierno peronista que aplique las políticas del peronismo y no uno que quiera dar buenas señales para el mercado. La gente que trabaja y vive de su esfuerzo está muy preocupado y descontenta“, advirtió Pablo Micheli.

Pablo Micheli: “El gobierno no escucha”

“El gobierno debe recalcular, repensar su política económica. No alcanza con cambiar al ministro de Economía, hay muchas propuestas para cambiar esto y medidas para financiar un salario básico universal y un aumento de emergencia para trabajadores y jubilados”, aseguró el titular de la CTA y exclamó: “El gobierno no escucha, habrá que juntar cientos de miles de personas en las calles para ver si nos escucha”.

Sobre la postura de quienes piden paciencia luego del cambio en el Ministerio de Economía, Micheli analizó: “Dicen que hay que darle tiempo. Dicen que su primer discurso fue para tranquilizar a los mercados pero es evidente que eso no sucedió, el dólar informal sigue subiendo al igual que los precios de los alimentos”.

“Lo que está cada vez más claro es que resulta imposible acordar con el FMI y que no haya ajuste. Que se dejen de joder, el pueblo no tolera otro ajuste, porque no ajustan a las grandes riquezas y a los del campo que están ganando fortunas, por qué no se controla el comercio exterior y se detiene el desangre del país a través del Río Paraná”, cuestionó con dureza.

Y reforzó: “La ministra dice que el Estado no gastará más de lo que tiene, pero lo que tiene no alcanza, tiene que salir a buscar recursos de los que más ricos y de los tipos que nos dejaron en ruina y se llevaron miles de millones dólares afuera”.

Micheli adelantó que preparan una gran movilización

El secretario General de la CTA señaló que esta semana comenzó un proceso de “asambleas de organizaciones sociales y sindicales que derivará en medidas que esperemos que sean en unidad de acción“, y anticipó: “No será contra el gobierno porque peleamos para que llegue pero vemos que corre riesgo la continuidad de un gobierno peronista”.

“Los trabajadores daremos el respaldo necesario para que el gobierno tome las medidas que se deben tomar y deje de dar señales a los sectores de la economía concentrada”, aseguró Pablo Micheli y advirtió: “Si el gobierno no da señales para el pueblo en 2023 perderemos las elecciones”.

“No pedimos un modelo revolucionario, pedimos que no dependa todo del FMI, no puede ser que el Fondo maneje la economía del país. Le pagaremos como podamos pero no se puede sacrificar al pueblo argentino”, explicó el dirigente gremial y subrayó: “El modelo que impone el FMI de arreglar el déficit fiscal a todo costo no ha tenido resultado nunca”.

“Para que haya una recomposición salarial y de las jubilaciones el Estado debe recaudar, tiene que tocar al campo pero no lo quiere hacer y de todos modos el sector le realizó un paro en una actitud totalmente prepotente que no tiene relación con las ganancias que está obteniendo”, aseguró Micheli y preguntó: “Cómo puede ser que el gobierno no reaccione. El gobierno está en una contradicción y debe resolver a favor de quienes lo votamos”.