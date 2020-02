Pablo Lugüercio lanzó “Wake UP” un proyecto para revalorizar la experiencia y los saberes del futbolista

En una entrevista con mucho contenido social y deportivo, el ex jugador profesional de fútbol de Estudiantes de La Plata, Racing Club y además Coaching Deportivo, Pablo Lugüercio contó a TODOPROVINCIAL radio, conducido por Mariano Gandini y Damián Rizo, el proyecto “Wake Up” donde junto a profesionales interdisciplinarios buscan revalorizar la figura de los futbolistas y de los deportistas profesionales. “La experiencia vivida y los saberes de los futbolistas son súper valiosas y queremos revalidarlas”, afirmó el ex delantero.

¿Cómo nace la idea de profundizar los saberes del futbolista y crear el proyecto Wake Up?

Hubo una persona clave que es Raúl Sala, trabajador social y socio en Wake Up, que lidera el departamento socio-educativo de Estudiantes de La Plata, que está abocado a la primera división. Me fue mostrando la importancia que tiene el futbolista profesional, y fue revalidando la experiencia mía. Yo empecé el camino a transformarme como persona a los 26 o 27 años, cuando me logre apoyarme en profesionales, con psicólogo, coaching, talleres presenciales de autoconocimiento, me recibí de coaching deportivo.

Raúl, siempre me remarca la importancia de la vivencia y experiencia que tenemos los futbolistas y todos los deportistas de alto rendimiento.

Cuando un profesional tiene la mirada sana y no quiere imponer solamente su profesión, todas las disciplinas son necesarias pero cuando trabajan en conjunto, porque en ese modo ponen a disposición de la personas las herramientas para que pueda elegir, y no se las imponen.

A mí me ha pasado que me han dicho anda a hablar con el psicólogo y yo o no quería o no sabía, entonces, se le va imponiendo que si a uno le hizo bien algo, le tiene que hacer a todos, y no es así, ahí es donde intentamos que se vea que disciplina prioriza para ese momento; porque capaz que más adelante no lo necesita más y se va para otro lado, esa es la mirada de Wake up, de diferentes profesionales y diversas disciplinas que están a disposición para que primero los que no la conocen individualmente las conozcan y luego puedan elegir que camino quiere seguir.

¿Cómo te referencias como Coaching Deportivo o ex jugador profesional?

Estudie coaching deportivo, pero soy un ex futbolista profesional, y será siempre mi profesión, en cierto modo cuando arracamos con este proyecto de Wake up lo que nos propusimos es revalidar esa experiencia, porque parece que la cantidad de años que pasamos como futbolistas no sirvieran y si haces una capacitación de un año o dos sos eso. Tenemos un saber y venimos desarrollando diferentes habilidades dentro de un club, del vestuario, de la cancha; buscamos desde este nuevo proyecto revalidar esa experiencia.

Queremos revalidar esa vivencia que tenemos en el fútbol y no hay un ente que lo haga, y las situaciones vividas a lo largo de nuestras carreras son súper valiosas, imagínate que la carrera arranca a los 5 o 6 años y no es nada fácil la carrera del futbolista.

Me pasa con colegas que cuando hablamos, me dice, “es algo que nunca lo había pensado”, porque para muchos está la idea de que el futbolista es ignorante, pero nuestro saber y nuestra experiencia está ahí adentro.

¿Podes describirnos el trabajo concreto que desarrollan con un deportista?

Se empieza a trabajar sesiones con el psicólogo deportivo, tienen sesiones con el coach y después vamos trabajando con Raúl, a veces juntos y otras separados, según lo que recibimos de estos profesionales con el secreto profesional abocados a escuchar al deportista, seguimos en mi caso con lo futbolístico, yo no me meto demasiado, sino que derivo.

Después llevamos adelante capacitaciones que comienzan en febrero y que se pueden hacer para que diferentes personas que están cercanos al futbolista, para que entiendan la problemática de los momentos que va pasando el futbolista en su carrera, en la etapa inicial y después en la era profesional y hasta su retiro. Le buscamos nuevos espacios para que puedan incluirse otra vez dentro del fútbol y no quede en vano toda esa experiencia, que si no sos técnico o manager no podes trabajar, esa experiencia la queremos orientar para que sea un espacio más para que el futbolista pueda trabajar en las instituciones acompañando a deportistas.

“Disfrutá tu talento”, es el slogan ¿Sino lo disfrutas se puede hacer muy pesada la vida de un deportista?

Uno siempre busca el éxito en todo, en materia familiar, laboral y personal, pero si no lo disfrutas no sé cuánto vale la pena; con el equipo lo que buscamos es eso, que el deportista se escuche la voz, que sepan que quieren, de qué manera la quieren transitar, si es bueno o malo pensar todo el día en eso.

Viejas creencias dicen que si jugas al fútbol tenes que pasarte todo el día mirando fútbol, y no creo que a todos les haga bien eso. De ese modo vamos tratando de que vayan pensándose y que cuando llegue el retiro puedan hacer cosas que lo hagan feliz.

¿Sufre mucho el deportista profesional?

Yo hablo desde el fútbol y de las experiencias de ir charlando con colegas en diálogos más profundos, me voy dando cuenta que después del retiro, el que más extraña entrar a un campo de juego a jugar es el talentoso. Me ha pasado de hablar con talentosos, que han sobresalido de la media, que dicen yo extraño jugar, volver a pisar la cancha. Y hablo con los otros, los más picapiedras (como yo- Risas) que eramos todo sacrificio y esfuerzo, y no extrañamos nada de un partido, quizás otra cosa si la extrañamos, estar con amigos, entrenamientos, vestuarios, pero el día de partido es una exigencia muy grande y una autoexigencia mayor, que muchas veces te termina generando estrés y sufrimiento.

¿Darle herramientas y educación a los chicos que buscan ser profesionales es fundamental por si no se les da y deben re formular su vida?

Llega el 1% a ser profesional, por eso creo en el trabajo social, en la preparación y en que las instituciones estén mirando de manera correcta, no solamente en los que van a llegar, sino también en todos los otros que no van a llegar.

Más que nada en lo difícil que esta la sociedad hoy, en lo complejo que esta mantener una familia. Por eso trabajamos muchos y lo hacemos con mucha alegría, entusiasmo y compromiso.

¿Donde se puede encontrar “Wake UP”? ¿Hay una plataforma online?

La casa está en Centenario y 510 donde están todos los profesiones, psicólogo, nutricionista, osteópata, coach y todo lo demás. La página https://www.wake-up.com.ar/ en instagram @wakeup_futbolistas y en facebook, WakeUpFutbolistas.

Los cursos son online, agiles, con podcast y videos orientados a los deportistas de alto rendimiento, para que ellos puedan formarse sin tener que moverse.-

