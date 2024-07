Pablo López: “Tenemos 155 mil nuevos desocupados en territorio bonaerense”

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, se refirió al 2do Congreso Productivo que se llevó a cabo en Mar del Plata y aseguró que el común denominador es la preocupación por la caída de las ventas.

En diálogo con Radio Provincia – AM1270, López aseguró que “es interesante escuchar la realidad contada desde diferentes lugares», pero aseguró que «el denominador común de la gran preocupación por la situación económica que atraviesa el país”.

El ministro de Hacienda y Finanzas reveló que “todos hablan de lo mismo: los municipios están preocupados porque cada vez reciben más demanda de trabajo y alimentos”, mientras que “las empresas ven con mucha preocupación la caída de la demanda».

La Provincia representa el 50% de la industria del país, por eso para nosotros es imprescindible seguir apostando a un estado presente que fomente la producción y el consumo, que trabaje para sostener la actividad económica, acompañando así también a la recaudación provincial. pic.twitter.com/uuJ2XACNJC — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) July 3, 2024

Pablo López señaló que desde el gobierno bonaerense explicaron “lo que está haciendo la Provincia para seguir estando presente”, aún en este contexto “tan complejo que nos toca transitar frente a las políticas de ajuste brutal del gobierno nacional, que son las que están generando esta realidad».

El ministro reconoció que “el gobierno Provincial no puede hacer todo lo que antes hacía el gobierno nacional», pero destacó: «Seguimos poniendo a disposición todas las herramientas para paliar la situación de los productores y vamos a seguir profundizando el camino para generar un escudo”.

Sobre la situación económica nacional, el economista analizó: «El problema no es esencialmente fiscal, si no la crisis económica que está viviendo el país, lo que afecta la recaudación, sumado al problema estructural que tiene la Provincia con la coparticipación. Eso se suma al corte de las transferencias no automáticas a las provincias”.

Sobre el impacto en la pérdida de puestos laborales, López detalló: “Comparado con el último trimestre del año pasado, tenemos 155 mil nuevos desocupados en territorio bonaerense«.

Por último, valoró que la posibilidad de “afrontar esta situación, mantener nuestras políticas y dar aumentos a los trabajadores estatales durante todos estos meses» es producto de que en la primera gestión de Axel Kicillof «construimos una base financiera y fiscal, junto al trabajo realizado con organismos multilaterales de crédito, la reestructuración de la deuda y el desempeño de ARBA”.