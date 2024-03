Olavarría tuvo que suspender las clases por una intensa lluvia que anegó barrios

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, brindó su primer discurso en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. El jefe comunal disparó con munición gruesa, repasó todas las irregularidades encontradas en el municipio y les llevó herramientas a los concejales de la oposición para que «vayan a laburar».

En un discurso encendido, Egüen detalló algunas de las irregularidades detectadas por la auditoria que inció al asumir al frente del municipio y confrontó abiertamente con la oposición.

“Observamos irregularidades en obra pública, desvío de fondos afectados, pago de pensiones a personas fallecidas, vehículos asegurados que no estaban funcionando. Todo lo que se ha detectado en la auditoría de lo heredado de la gestión anterior, que aún continua, será llevado a la Justicia para que los responsables sean enjuiciados por no haber cumplido los deberes de funcionario público y por la malversación de fondos que ya ha quedado acreditada”, lanzó durante su discurso.

En el pasaje más fuerte, el intendente hizo público que entregó la clave RAFAM a los concejales para que puedan auditar las cuentas públicas, algo que se les negó a los ediles durante los 8 años de la gestión Ralinqueo. En ese marco, acusó a la oposición de «querer marcar la cancha» y les dijo que les había llevado siete zapines (herramienta para trabajar la tierra) para que se «pongan a laburar».

Entre las irregularidades encontradas, el jefe comunal aseguró que “había personas contratadas que no sabían que lo eran y se anoticiaron cuando recibieron la notificación de que no se les renovaría el contrato”, y además que “cobraban subsidios o pensiones municipales personas que tenían salario el blanco y no cumplían los requisitos para recibirlos”.

En su discurso, Ramiro Egüen evitó hacer grandes anuncios y concentró sus promesas en la concresión de una gestión «honesta y transparente».

«Nos caracterizamos por decir la verdad, lo que hoy diga se va a cumplir durante el 2024», apuntó el dirigente del GEN y agregó: «Convocó a los hombres de bien a sumarse a esta patriada, seremos una gestión eficiente, dedicada y transparente».