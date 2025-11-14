Olavarría será sede del 12° Encuentro Nacional de Salud con eje en la integración y el federalismo sanitario

El próximo sábado 15 de noviembre se realizará el 12° Encuentro Nacional de Salud, un espacio de debate e intercambio entre trabajadores, profesionales y militantes del ámbito sanitario de todo el país. La propuesta busca delinear objetivos desde la autocrítica y con perspectiva de futuro, para seguir construyendo un sistema de salud integrado, equitativo y de calidad. La actividad tendrá lugar en el Campus de la UNICEN, en la ciudad de Olavarría.

Con el propósito de afianzar la participación y el federalismo sanitario, este encuentro se consolidó como un ámbito de referencia del movimiento sanitario nacional, con participantes de diversas provincias que cada año renuevan el debate colectivo.

En un contexto socioeconómico adverso, donde la prevención pierde centralidad y lo público es cuestionado, la jornada permitirá discutir temas estructurales como la fragmentación del sistema de salud, el modelo de financiamiento y el rol de obras sociales y prepagas.

Debates sin eufemismos en un escenario crítico

“Un espacio para animarnos a discutir el sistema de salud sin eufemismos. Naturalizamos un modelo fragmentado, desigual y mercantilizado que hoy muestra sus límites con crudeza: más demanda, menos recursos y un Estado nacional que se retira de sus responsabilidades”, sostuvo el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

En esa línea, remarcó la importancia de repensar no solo las urgencias, sino también la transformación estratégica y colectiva del sistema: “Es importante debatir la salud en situaciones de crisis y aprovechar las oportunidades para reconstruir un sistema que sea verdaderamente público, integrado y solidario”.

Una jornada con debates, feria sanitaria y actividades paralelas

El encuentro contará con dos turnos de rondas temáticas, uno por la mañana desde las 9 y otro por la tarde a las 13. Miles de asistentes debatirán sobre los ejes que construyen la integración, el federalismo y la ampliación del derecho a la salud a nivel nacional.

En simultáneo, el Espacio Testa será sede de presentaciones de libros vinculados al campo sanitario. Además, funcionará una Feria Sanitaria donde organizaciones sociales, movimientos políticos, ONGs, equipos de salud y editoriales compartirán experiencias territoriales y producciones.

El día previo, el viernes 14 de noviembre, estudiantes de todo el país participarán del 4° Encuentro Nacional de Estudiantes de la Salud. El acto central se realizará el sábado a las 16 horas.