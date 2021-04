Olavarría: en medio de una discusión, un colectivero atrapó con la puerta a un hombre y lo arrastró por la calle

Un automovilista tuvo un altercado con el chofer de un colectivo de pasajeros urbano. Mantenían una discusión sobre el micro, cuando el conductor aceleró y cerró la puerta, atrapando al hombre desde el brazo. Fue arrastrado varios metros.

Según publicó el portal de noticias Infoeme, Hugo Schwab, el vecino arrastrado por la calle, contó que por su culpa casi se produce un choque entre el micro y su camioneta. Por eso, según su relato, quiso dialogar con el chofer para “pedirle disculpas”.

“El colectivo paró en una parada, yo lo esperé, volvió a arrancar y cuando llegó a donde estaba yo paró de nuevo, pero no paró a un costadito, paró en el medio de la calle, todos los autos que venían atrás tuvieron que parar también”, relató Schwab y agregó que el conductor estaba “enfurecido”.

“No me escuchaba, me empezó a decir de todo, que yo era un inconsciente, que lo había encerrado, que él era un servicio público y que podría haber causado un accidente grande. Le trataba de decir que tenía razón, que por eso quería pedirle disculpas, pero no escuchaba. En ese momento agarró el bate con el que le pegan a las gomas para ver si están infladas y, apuntándome con eso, me dijo ¨Mira, yo a los que me hacen esas cosas lo arreglo con esto”, contó el hombre de 63 años.

“Ahí subí al primer escalón y le dije que el inconsciente era él, que no podía estar amenazándome de esa manera, que mi intención había sido reconocer mi error al haberlo encerrado. En ese momento él me dijo ¨ A esto lo vamos a arreglar en la terminal¨, apretó el botón y cerró la puerta. Yo me desesperé y traté de bajarme del colectivo, pero la puerta me agarró el cuerpo, y quedé afuera colgado del brazo”, continuó.

“Fue ahí cuando arrancó y tuve que empezar a correr. Corrí hasta donde pude y me caí contra el asfalto. Me arrastro más de 10 metros”, narró el hombre que sufrió fuertes golpes en la cabeza, los codos y el brazo.

“Cuando abrí los ojos había un chico ayudándome, que me juntó las cosas y me asistió cuando yo estaba en el suelo”, recordó este vecino olavarriense, “tenía una herida grande en la cabeza y todo estaba lleno de sangre. Ahí apareció un policía junto con el colectivero, que me dijo ‘Flaco, te patinaste en el escalón”.

“Yo, que seguía en el suelo pero ya estaba consciente, le dije que no, que cómo podía decir eso después de lo que había hecho, conté lo que había pasado y el policía lo retuvo”, señaló.