En Olavarría detuvieron a dos hombres por distribución de pornografía infantil: “Han sido utilizados bebés en algunos casos”

Dos personas fueron detenidas en el marco de un operativo realizado en el centro de Olavarría acusadas de distribución y difusión de imágenes de abuso sexual infantil. Quedaron a disposición de la justicia departamental de Azul, informaron fuentes policiales y judiciales.

Los detenidos fueron identificados como Germán Nasello (57), profesor de música, y Pablo Huertas (36), técnico en informática que para disimular su identidad usaba la conexión IP de un vecino.

El operativo fue encabezado por el subsecretario de Seguridad, Mario Busto, el fiscal Lucas Moyano y efectivos policiales que revisaron un local ubicado en la esquina de General Paz y España, en el microcentro, mientras que en el barrio Pueblo Nuevo se produjo un allanamiento donde se incautó profuso material.

La pesquisa se inició a través de un alerta de organismos internacionales dedicados a Seguridad informática, prevención de la producción y difusión de pornografía Infantil, por lo que se ordenó un mega operativo a nivel internacional, denominado “Luz de Infancia”, que se desarrolla en numerosos países de América, siendo su objetivo desbaratar una red internacional de distribución.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 22 del Departamento Judicial Azul, que logró determinar la responsabilidad cierta de dos hombres argentinos, mayores de edad y oriundos de Olavarría, quienes distribuían material de abuso sexual infantil explícito de menores de edad, a través de la plataforma P&P (peer to peer), entre años 2017 y 2021.

Luego del allanamiento, el fiscal Lucas Moyano precisó: “En uno de los objetivos se encontraron más de 2.600 imágenes de contenido de abuso sexual infantil. En otro de los objetivos más de 1.700, estamos hablando de imágenes durísimas que tienen alto impacto donde menores, han sido utilizados bebés de 3 meses en algunos casos para satisfacción de terceros“.

De acuerdo con lo que se investigó hasta el momento, se sospecha que la producción de este material no es local. Es decir que las víctimas no tendrían relación directa con los acusados y las imágenes no habrían sido producidas por ellos.

Según los investigadores, una vez que se estableció la identidad de los usuarios, y domicilios desde donde se realizaban las maniobras, se allanaron las viviendas y se identificaron a los responsables, además del secuestro de gran cantidad de elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares, discos rígidos, CPU, Notebooks, entro otros.

La UFI 22 de Azul ordenó las correspondientes pericias al hardware y establecieron que había numerosos archivos digitales con miles de imágenes en representaciones sexuales de menores con fines de distribución o comercialización.

A solicitud del fiscal interviniente, el Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo de Carlos Villamarín, extendió las correspondientes órdenes de allanamiento y detención contra los imputados oriundos de Olavarría.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la DDI Azul y SubDDI Olavarría quienes tuvieron una participación activa en el desarrollo de la pesquisa. También colaboraron en los allanamientos la Estación de Policía de Seguridad y Secretaria de Seguridad Municipal de Olavarría.