Olavarría: aumentaron un 246% el agua para bancar supuestos sueldos de 4 millones en Coopelectric

Los concejales de Juntos impusieron su mayoría para aprobar un aumento del 246% en el servicio de agua corriente y cloacas en Olavarría solicitado por la cooperativa Coopelectric. Desde la opososición rechazaron el proyecto y señalaron que la suba pedida se basó en una estructura de costos con todo tipo de errores y datos inverosímiles como salarios de trabajadores de más de 4 millones de pesos.

Este jueves, el Concejo Deliberante aprobó un gran aumento para el agua que dejará a los vecinos de Olavarría pagando tarifas promedio por encima de los 3 mil pesos. La suba fue rechazada por el bloque Frente de Todos que señaló la inconsistencia del balance de costos y de la auditoria convalidada por el municipio.

Este aumento había intenado ser aprobado en la sesión anterior pero las desprolijidades en la presentación del concejal de Juntos vinculado a Coopelectric, Nicolás Marinangeli, fue tan grosera que ni siquiera estaba claro cuál era el porcentaje de incremento solicitado. Es que primero se había presentado una suba que rondaba el 180%, en base a cual se hizo la audiencia pública, pero horas antes de la sesión del Concejo Deliberante el Ejecutivo municipal propuso elevarlo al 246%, sin explicar los motivos. En Olavarría, existe una alianza política entre Ezequiel Galli y la conducción de Coopelectric que responde a Mario Cura.

Durante la sesión, el concejal del Frente de Todos, Ubaldo García, señaló: “Tranjeron un expediente que sigue siendo tan desprolijo como la sesión pasada y no dejan trabajar en comisión. Acá hay concejales que piensan que mil pesos más o menos no significan nada pero a muchos vecinos los afecta. No pueden calcular a ojo. Una factura de entre 20 y 30 metros cúbicos pagaría casi 3 mil pesos”.

Y reprochó: “Han comparado el servicio del agua con el cable pero es irrisorio porque nosotros no tratamos la tarifa de internet y si lo hiciéramos pediríamos saber cuál es el costo. En comparación con otras ciudades como Tandil, nuestra tarifa de agua estaría arriba en cerca de un 80%”.

Por su parte, Celeste Arouxet de Ahora Olavarría denunció: “Aprobamos un gran aumento del agua con una estructura de costos trucha que dice que un empleado cobra mensualmente 4 millones de pesos y que otro empleado cobra 3 millones. Todo firmado por una ingeniera del Municipio que avala este resultado no sé con qué información. Galli me tiene que demostrar que esto no es un acuerdo político entre su espacio y el del curismo”.

La oposición detalló algunos de los aparentes errores en las planillas de costos presentadas por Coopelectric. Por ejemplo, en Espigas figura un solo trabajador con un salario de 4 millones de pesos. Otros items figuran con números calcados, hasta en los centavos.

“Cada error suma millones que hacen al pedido de aumento que deberán pagar los vecinos”, apuntó Ubaldo García y aseguró: “Se puede brindar el servicio con un aumento muchísimo menor y sin resintir la calidad. Nosotros creemos en el modelo las cooperativas pero hay que demostrarlo porque al usuario solo le interesa tener el mejor servicio al mejor precio”.

Por su parte, el concejal del FdT Juan Sánchez aseguró que el aumento del agua aprobado en Olavarría es “ilegal” porque la audiencia pública se realizó en base al primer pedido de aumento, sustencialmente menor al 246% avalado.

“Apoyamos que haya una cooperativa pero no con estos manejos. Este aumento es ilegal, están tan apurados en darle el aumento que se olvidaron de hacer una nueva audiencia pública ya que están pidiendo un nuevo porcentaje de incremento. A la población se la llamó a opinar sobre una suba de otra magnitud por lo que sería un aumento indebido, ya hay jurisprudencia al respecto que obligó a devolver lo cobrado”, advirtió.