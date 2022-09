Odontólogos bonaerenses reclaman una jubilación digna: “La Caja no para de invertir pero no cumple su función social”

Un colectivo de odontólogos activos y jubilados reclama haberes dignos a la Caja de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires. Los profesionales piden conocer la rentabilidad de las numerosas inversiones del organismo previsional y se oponen un proyecto de ley presentado por su directorio en la Legislatura provincial.

En diálogo con Todo Provincial, Silvia Miguelez, odontóloga jubilada y referente de este colectivo, explicó: “Por priemra vez estamos unidos los odontólogos jubilados y activos porque la problemática nos atraviesa a todos. Hace un año iniciamos un reclamo por un haber jubilatorio digno. Actualmente es de 35 mil pesos después de 30 años de aporte. Consideramos que aportamos para que la jubilación sea mucho más elevada”.

A fines de julio, el directorio de la Caja de Odontólogos aprobó una suba de las jubilaciones del 45 por ciento a partir de octubre, llevándo el haber básico a 50 mil pesos. El sistema previsional de este organismo cuenta con dos módulos diferenciados. El “pagador” que actualmente ronda los 85 pesos y se elevará a 121,15 pesos, y el módulo de los activos pasará de 1500 a 1800 pesos, lo que representa una suba del 20%.

“La Caja destaca que para este aumento debieron hacer un gran esfuerzo. Nosotros lo reconocemos pero advertimos que según el INDEC la inflación acumulada en los últimos 7 meses fue del 46,2% por lo que seguimos perdiendo frente a la inflación“, señaló Miguelez.

Este colectivo de odontólogos cree que los aumentos jubilatorios deberían afrontarse con la rentabilidad de las cuantiosas inversiones de la Caja como los plazos fijos en dólares, departamentos en Puerto Madero y en La Plata, títulos públicos, fondos comunes de inversión, entre muchas otros.

“Nosotros no nos oponemos a las inversiones pero queremos saber cuál es su rentabilidad porque actualmente lo desconocemos. Además pedimos que en momentos críticos como el actual se privilegie el haber jubilatorio y no la realización de nuevas inversiones”, apuntó Silvia Miguelez.

Y reprochó: “La Caja no para de invertir pero no cumple su función social. Muchos odontólogos eligen trabajar en Capital Federal porque allí no hay Caja”.

Jubilados con haberes de “cero pesos”

Otro problema que afrontan los odontólogos pasivos es que para mantener la cobertura de la obra social COMEI luego de jubilarse deben continuar pagándola. Los montos son tan elevados que varios terminan percibiendo “cero pesos” como haber jubilatorio.

“El valor de la cuota de la obra social termina absorviendo la totalidad del haber por lo que hay jubilados con recibos a 0 pesos. El jubilado termina eligiendo entre la jubilación o la obra social“, señaló la entrevistada.

Según la ley que regula a este organismo, los odontólogos activos están obligados a pagar la cuota previsional y la obra social mientras trabajan mientras que cuando se jubilan el COMEI pasa a ser optativo. “Estamos obligados a pagar la obra social cuando menos la necesitamos y cuando más la requerimos deja de ser obligatoria por lo que muchos se quedan solo con PAMI”, señaló Miguelez.

En cuanto a la obra social, los profesionales advierten que la red más importante de prestadores del COMEI está concentrada en el Capital Frederal y el Gran Buenos Aires, mientras que en el interior bonaerense muchas veces no hay cobertura y, si la hay, muchos profesionales cobran un arancel diferenciado.

Otro problema que denuncia este colectivo es que el sistema actual establece que los odontólogos tienen derecho a percibir un 2,5 extra de jubilación por año trabajado luego de los 60 años de edad. Sin embargo, este esquema no contempla ningún beneficio de acuerdo a la cantidad de años aportados en total, por lo que están obligados a continuar aportando luego de los 60, sin importar cuando comenzaron a hacerlo.

Rechazo a la nueva Ley para la Caja de Odontólogos

El directorio de la Caja de Jubilados impulsa un proyecto en la Legislatura para modificar la ley que los regula como organismo previsional. Sin embargo, la propuesta genera el rechazo de este creciente colectivo de odontólogos de los 10 distritos de la provincia de Buenos Aires.

“Lo rechazamos en todos sus artículos y estamos juntando firmas para frenar ese proyecto que no establece un haber jubilatorio mínimo, no establece un tope máximo para la cuota de los activos ni establece un mecanismo de movilidad”, explicó Silvia Miguelez.

Y continuó: “El nuevo proyecto propone la creación de un único módulo que se llamaría “odonto” pero no establece un mínimo de unidades para el haber de modo tal que quedamos a merced de la discrecionalidad del directorio de la Caja”.

“Quiero aclarar que esto no es en contra de nadie, simplemente buscamos una propuesta mejoradora para toda la comunidad odontólógica”, señaló la odontóloga jubilada y remarcó: “Se está gestando algo muy importante y ojalá nos pueda llevar a buen puerto”.