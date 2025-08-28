Odino Faccia presenta “Para que todos sean uno”, su nuevo lanzamiento en homenaje al Papa Francisco

El artista internacional de la paz Odino Faccia anuncia el lanzamiento de su nueva canción “Para que todos sean uno”, disponible en todas las plataformas digitales a partir de este 29 de agosto. La obra nace de una co-autoría única en la historia: Odino junto al Papa Francisco.

Con esta nueva versión, Odino se convierte en el único artista en ma historia en compartir autoría con dos Papas –Juan Pablo II y Francisco–, reafirmando así su compromiso de transformar en música los mensajes universales de paz, unidad y fraternidad.

“Para que todos sean uno” llega con un sonido renovado y actual, pensado para llegar a todos los públicos y transmitir un mensaje que hoy resulta más urgente que nunca: la construcción de puentes a través del diálogo, la tolerancia, la empatía y el amor como pilares para alcanzar la paz global.

“Esta canción es mi manera de agradecer y honrar a Francisco, un amigo y un guía espiritual que me confió la misión de cantar sus palabras. Es un llamado a ser mejores personas, a no quedarnos en el balcón de la historia, sino a ser protagonistas de ella”, expresó Odino.

El vínculo con el Papa Francisco

La relación entre Odino y el Papa se ha construido durante años, en un marco de mutua admiración y confianza. Francisco depositó en la voz del artista la responsabilidad de hacer eternos sus mensajes a través de la música.

Odino ya ha sido protagonista de momentos históricos: cantó en la Canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII en la Plaza de San Pedro frente a más de un millón de personas y dos mil millones de hogares; participó del Domingo de Ramos en el Vaticano y fue elegido para abrir y cerrar los Partidos por la Paz en el Estadio Olímpico de Roma, junto a artistas como Tini, Nek y Lola Ponce.

Hoy, con este lanzamiento, Odino renueva su misión: acompañar el legado de Francisco a través de la música, ofreciendo al mundo un himno de unidad que se convierte en un mensaje de esperanza.

Sobre Odino Faccia

Cantautor argentino, Embajador de la Paz y reconocido como “La Voz por la Paz en el Mundo”, tres veces Candidato a Premio Nobel de Paz. Su trayectoria internacional lo ha llevado a compartir escenarios con artistas de renombre y a recibir distinciones de organismos y fundaciones por su labor en la promoción de la paz mediante la música y la concientización en valores a partir de la misma.