Obra estratégica en La Plata: licitan el nuevo distribuidor de la autopista en City Bell
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, encabezaron el acto de licitación pública para la construcción del nuevo distribuidor de acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires–La Plata, una obra clave que beneficiará a más de 36 mil usuarios diarios.
Durante el anuncio, Katopodis destacó que “la construcción del nuevo acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires–La Plata, a cargo de AUBASA, nos permite seguir demostrando que lo público es sinónimo de eficiencia y calidad”. Además, subrayó que se trata de “2,1 kilómetros con doble sentido de circulación que unirán la autopista con el Camino Centenario, más de 700 metros de puentes y viaductos que beneficiarán a 36 mil usuarios”.
El ministro remarcó que “la obra pública es palanca para el desarrollo, generadora de oportunidades y de empleo” y aseguró que “por decisión del gobernador Axel Kicillof vamos a trabajar para que la infraestructura continúe y poder devolver el esfuerzo de cada bonaerense en más servicios”.
Por su parte, el intendente Julio Alak valoró que “esta importante obra beneficiará especialmente a toda la zona de City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Savoia” y celebró que “en la Provincia tenemos la fortuna de contar con un gobernador que apostó fuertemente a la obra pública”.
En tanto, José Arteaga sostuvo que “estamos dando el primer paso de esta licitación pública, que viene a dar una reparación histórica en una deuda que la Provincia tenía con su ciudad capital en el trazado de la autopista”. Además, precisó que “se presentaron más de 26 empresas nacionales, provinciales y pymes interesadas en participar”.
Nueba bajada City Bell en la Autopista La Plata: detalles del proyecto
El nuevo acceso a City Bell contempla un enlace directo entre la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), lo que mejorará la circulación y potenciará la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de La Plata.
Con un plazo de ejecución de entre 18 y 20 meses, la obra incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial. También prevé dos viaductos —uno de 364 metros sobre las vías del Ferrocarril Roca y el Arroyo Carnaval, y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín—, además de dos nuevos puentes, obras de pavimento, iluminación, señalización, forestación y barandas de defensa.
Esta intervención forma parte del Plan de Obras 2024–2027 de AUBASA, que contempla 24 proyectos viales en toda la provincia, con el objetivo de renovar el 86% de la traza bajo su jurisdicción y consolidar un sistema vial más seguro y eficiente.
Kicillof, Alak y UOM construirán un barrio de 66 viviendas en La Plata
El intendente de La Plata, Julio Alak, participó junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, de la firma del un convenio con el Ministerio y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional La Plata que permitirá la construcción de un barrio de 66 viviendas en terrenos cedidos por el sindicato.
El acuerdo, que firmaron el secretario general de la UOM La Plata, Enrique Ricardo Salinas, y el secretario adjunto, Antonio “Nino” Di Tommaso, establece la cesión a título gratuito de un predio de 51.904 metros cuadrados ubicado en 5 y 635 de Villa Garibaldi para la ejecución de las viviendas.
“Este acuerdo con la Provincia y la UOM es un paso concreto hacia una ciudad más justa, donde el acceso a la vivienda digna sea un derecho para las familias platenses”, sostuvo Alak.
“Este es el inicio de un nuevo proyecto de soluciones habitacionales que iniciamos con la UOM para dar respuesta a otras 66 familias, para que sean parte del Plan Buenos Aires Hábitat y puedan cumplir el sueño de la casa propia”, manifestó Batakis.
Por su parte, Di Tomasso expresó: “Venimos trabajando con el Ministerio de Hábitat y con Julio Alak en la construcción de un barrio de viviendas. Hoy hemos hecho la culminación de ese proceso de gestión firmando un convenio donde hacemos el traspaso efectivo de los terrenos para que la Provincia pueda hacer la licitación”.
La propuesta busca dar respuesta a la demanda habitacional y fomentar un desarrollo urbano planificado, priorizando criterios de eficiencia constructiva, iluminación y ventilación natural, así como la optimización de recursos y la calidad espacial.
Las unidades serán de tipo dúplex, con un diseño que permitirá la ampliación progresiva de dormitorios, adaptándose a las necesidades futuras de las familias. Además, el proyecto contempla la integración con el entorno, el trazado vial y la accesibilidad peatonal y vehicular.
También se podrán incorporar espacios verdes y áreas comunitarias que fortalezcan la cohesión barrial en el marco de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna y consolidar la identidad urbana del sector.
EL CONVENIO
En el marco del convenio, la UOM se compromete a realizar las tareas de preparación del terreno —como el estudio de suelos, limpieza, nivelación y compactación—, mientras que el ministerio provincial llevará adelante los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para la construcción de las unidades habitacionales.
Además, la cartera que encabeza Batakis gestionará la afectación del inmueble al destino acordado y promoverá la subdivisión y la futura escrituración social a favor de los beneficiarios en articulación con la Escribanía General de Gobierno y otros organismos competentes.
Cabe destacar que esta iniciativa se suma a otros proyectos habitacionales que se desarrollan en La Plata: recientemente se entregaron 21 casas en Melchor Romero y avanzan otras 175 en la localidad, mientras que se construyen 58 viviendas en Villa Elvira y están próximas a iniciarse 50 construcciones en San Lorenzo.
Lotería y Telekino continúan con el apoyo a los clubes de barrio de La Plata
Lotería y Telekino donaron vallas, pelotas y conos al Club Deportivo y Recreativo 25 de Mayo.
El presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, encabezó la donación, acompañado por Ricardo Sagesse, presidente de Telekino y Micaela Godoy, presidenta del Club.
Desde hace 30 años, el Club Deportivo y Recreativo 25 de Mayo funciona en las calles 15 y 90, en el barrio Villa Elvira. Hoy, reúne de lunes a viernes, a más de 200 niños, adolescentes y adultos que integran 8 categorías de fútbol masculino y 7 de femenino.
La entrega incluyó 5 pelotas N°5, 5 pelotas N°4, 115 conos de 20 cm, 110 conos tortuga y 25 mini varillas regulables, entre otros elementos.
“Estamos muy agradecidos con la donación, nos va a ayudar mucho a mejorar el rendimiento de los equipos y al trabajo en los entrenamientos”, contó Micalea.
La iniciativa forma parte del convenio vigente entre Lotería de la Provincia y Telekino, que busca acompañar y fortalecer el trabajo de clubes, instituciones y organizaciones sociales de toda la provincia.
Avanza la construcción del Puente en Avenida 520 sobre el Arroyo El Gato en La Plata
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al intendente de La Plata, Julio Alak, recorrieron el avance de obra del Puente en Avenida 520 sobre el Arroyo El Gato, una intervención clave para el saneamiento hídrico y la conectividad del Gran La Plata.
La nueva estructura tendrá 64 metros de extensión, contará con tres carriles por mano de 3,65 metros cada uno y veredas peatonales. Actualmente, los equipos trabajan en la colocación de vigas.
“Esta obra hidráulica nos permitirá duplicar la capacidad de drenaje y mejorar el tránsito sobre esta arteria tan importante de la región del Gran La Plata”, afirmó Katopodis.
Y agregó: “Estamos convencidos de la importancia de planificar y hacer infraestructura sostenible y resiliente. Así lo marca el gobernador Axel Kicillof todos los días, lo plantea permanentemente el intendente Julio Alak, y lo ha ratificado la gente. Los bonaerenses decidieron por más obra pública, que es la palanca para que la Provincia siga creciendo, generando empleo y mejor calidad de vida en cada ciudad”.
Por su parte, Alak remarcó: “Este ensanche va a permitir que drenen mejor las aguas que vienen desde San Carlos, Los Hornos, Olmos y toda la zona oeste de la ciudad de la cuenca del Arroyo El Gato. Cuando esta obra se termine va a permitir que todas las aguas de la cuenca superior drenen normalmente y no se nos inunden estos barrios de La Plata, que tienen una población cercana a los 250 mil habitantes”.
La obra forma parte del saneamiento integral de la cuenca del Arroyo El Gato, con el objetivo de mejorar el escurrimiento hidráulico y agilizar la circulación en la Avenida 520, un corredor estratégico que conecta la Autovía RP Nº2 y la RP Nº36 con la ciudad, además de vincular el polo petroquímico de Ensenada y el Puerto de La Plata.
Actualmente, en el partido de La Plata, la Provincia de Buenos Aires ejecuta 251 obras y proyectos que benefician a más de 768 mil personas. De ese total, 79 corresponden a Infraestructura para los Sistemas de Ciudades; 40 a Infraestructura del Cuidado; 44 a Conectividad y Logística; y 88 a Gestión Integrada del Recurso Hídrico.