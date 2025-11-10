Obra estratégica en La Plata: licitan el nuevo distribuidor de la autopista en City Bell

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, encabezaron el acto de licitación pública para la construcción del nuevo distribuidor de acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires–La Plata, una obra clave que beneficiará a más de 36 mil usuarios diarios.

Durante el anuncio, Katopodis destacó que “la construcción del nuevo acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires–La Plata, a cargo de AUBASA, nos permite seguir demostrando que lo público es sinónimo de eficiencia y calidad”. Además, subrayó que se trata de “2,1 kilómetros con doble sentido de circulación que unirán la autopista con el Camino Centenario, más de 700 metros de puentes y viaductos que beneficiarán a 36 mil usuarios”.

El ministro remarcó que “la obra pública es palanca para el desarrollo, generadora de oportunidades y de empleo” y aseguró que “por decisión del gobernador Axel Kicillof vamos a trabajar para que la infraestructura continúe y poder devolver el esfuerzo de cada bonaerense en más servicios”.

Por su parte, el intendente Julio Alak valoró que “esta importante obra beneficiará especialmente a toda la zona de City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Savoia” y celebró que “en la Provincia tenemos la fortuna de contar con un gobernador que apostó fuertemente a la obra pública”.

En tanto, José Arteaga sostuvo que “estamos dando el primer paso de esta licitación pública, que viene a dar una reparación histórica en una deuda que la Provincia tenía con su ciudad capital en el trazado de la autopista”. Además, precisó que “se presentaron más de 26 empresas nacionales, provinciales y pymes interesadas en participar”.

Nueba bajada City Bell en la Autopista La Plata: detalles del proyecto

El nuevo acceso a City Bell contempla un enlace directo entre la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), lo que mejorará la circulación y potenciará la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de La Plata.

Con un plazo de ejecución de entre 18 y 20 meses, la obra incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial. También prevé dos viaductos —uno de 364 metros sobre las vías del Ferrocarril Roca y el Arroyo Carnaval, y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín—, además de dos nuevos puentes, obras de pavimento, iluminación, señalización, forestación y barandas de defensa.

Esta intervención forma parte del Plan de Obras 2024–2027 de AUBASA, que contempla 24 proyectos viales en toda la provincia, con el objetivo de renovar el 86% de la traza bajo su jurisdicción y consolidar un sistema vial más seguro y eficiente.