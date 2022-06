Un nuevo patrullero oceánico llegó a Mar del Plata para luchar contra la flota pesquera pirata que arrasa el Mar Argentino

El nuevo patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, recientemente incorporado por la Armada Argentina, arribó este martes a la ciudad de Mar del Plata, donde se sumó a las embarcaciones que realizan tareas de control en el Mar Argentino. Según adelantó el ministro de Defensa, Jorge Taiana, la embarcación se dedicará a luchar contra la pesca clandestina dentro de las 200 millas del Mar Argentino.

El buque, de 87 metros de largo y casi 14 de ancho, fue recibido por autoridades de la fuerza y familiares de los tripulantes en la Base Naval marplatense, donde tendrá su apostadero, como parte de la División Patrullado Marítimo dependiente del Área Naval Atlántica.

El patrullero oceánico ARA "Contraalmirante Cordero" arribó por primera vez al que será su apostadero natural en la Base Naval #MarDelPlata.

El patrullero oceánico ARA "Contraalmirante Cordero" arribó por primera vez al que será su apostadero natural en la Base Naval Mar Del Plata. La unidad será incorporada a la División Patrullado Marítimo.

Antes de ingresar a la base, la nueva embarcación fue acompañada mar adentro por una formación naval en la que intervinieron las otras tres unidades multipropósito que en los últimos meses fueron incorporadas por la Armada, el ARA “Bouchard”, ARA “Piedrabuena” y ARA “Storni”.

La ceremonia de recepción estuvo encabezada por el comandante del Área Naval Atlántica, Marcelo Luis Fernández, el comandante de la División Patrullado Marítimo, Mariano García Bonini, y familiares de la tripulación del “Almirante Cordero”.

Así ingresaba hace minutos a la Base Naval Mar del Plata el patrullero oceánico P-54 ARA Contraalmirante Cordero, ya se encuentran en sus apostaderos el ARA Bouchard, el ARA Piedrabuena y el ARA Storni.

“El buque y su personal están listos para llevar adelante aquella tarea que nos encomienden, y que fundamentalmente están relacionadas con el control y la vigilancia de nuestros espacios jurisdiccionales marítimos”, aseguró Fernández.

Tras el amarre de la embarcación en el muelle de la base, los miembros de la tripulación se reencontraron con sus familias. El nuevo buque había arribado desde Francia el pasado 2 de junio al Apostadero Naval Buenos Aires, tras 22 días de navegación.

La embarcación fue construida en el astillero Kership, en la localidad francesa de Concarneau, donde fue botada el pasado 21 de septiembre, y entre fines de febrero y marzo se realizaron las primeras pruebas de mar.

“La incorporación de esta nueva unidad de superficie permitirá continuar con las actividades de vigilancia, control del mar y la defensa de los recursos y espacios marítimos de jurisdicción nacional; como así también la salvaguarda de la vida humana en el mar, efectuando tareas de salvamento, búsqueda y rescate de largo alcance”, informó la fuerza naval.

El buque fue bautizado en honor al contraalmirante Bartolomé Leónidas Cordero, quien nació en la Ciudad de Buenos Aires el 24 de agosto de 1830 y prestó servicios en las fuerzas navales argentinas durante más de cinco décadas, hasta su fallecimiento, el 5 de septiembre de 1892.

En diálogo con Télam, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, resaltó que la compra de este nuevo patrullero tiene “el objetivo de garantizar que en las 200 millas nuestras no haya pesca que no esté autorizada y que no haya ningún barco que no corresponda”.

“Nosotros tenemos el control y vigilancia de nuestros territorios marítimos que son enormes, inmensos, y que por eso requiere que se incorporen medios también variados porque tenemos un escenario complejo y diverso”, dijo Taiana. En ese sentido, señaló que “debemos tener desde el rompehielos Irizar hasta estas naves ágiles”.

Por su parte, el titular de la Armada, el almirante Julio Horacio Guardia, señaló que “esta verdadera política de Estado permitió incorporar cuatro unidades tecnológicamente modernas, que desde la afirmación del pabellón argentino patrullaron nuestros espacios marítimos”.

En esa línea, precisó que “estos patrulleros contribuyen a realizar un salto cualitativo en el desarrollo de las operaciones del control del mar y salvaguarda de la vida en el mar”.

La flota pesquera china que depreda el Mar Argentino

Todos los años una flota compuesta por más de 500 barcos dedicados a la pesca ilegal se apostan en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).La mayoría de los barcos son de bandera China, pero también hay de Taiwan, Corea y España, países que subsidian la actividad. En aguas internacionales depredan los recursos sin ningún tipo de control y cuando escasea la vigilancia también lo hacen en aguas argentinas, adentro de las 200 millas marinas.

El pico de esta actividad en Argentina se produce entre marzo y abril, en plena temporada de calamar, cuando llegan a ser más de 500 embarcaciones.

Estos barcos tienen bodegas con capacidad de entre 300 y 600 toneladas. Nadie sabe exactamente qué capturan pero el INIDEP calcula que esta flota pesca unas 350 mil toneladas de calamar por año, mientras que toda la flota argentina captura apenas 200 mil toneladas.

Uruguay facilita la operatividad de estas embarcaciones al permitir que los mismos descarguen sus capturas y carguen provisiones desde el Puerto de Montevideo.

“Son piratas porque roban los recursos de otros países, perjudican a los ecosistemas y compiten en los mercados internacionales con nuestros productos pero etiquetados como si fuera de ellos”, explicó en una nota publicada por Todo Provincial el especialista en conservación marina y miembro del Círculo de Políticas Ambientales de Argentina, Milko Schvartzman.