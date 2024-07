«Nuestro papel es defender a los bonaerenses ante la ausencia del gobierno nacional», dijo Kicillof en el Plenario Nacional de CTA

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto enviado por el gobernador Axel Kicillof que impulsa la creación de la «Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud». Los argumentos.

En caso de que la ley sea sancionada por el Senado, la nueva empresa sería creada bajo la figura legal de una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. Su objeto sería la coordinación de la asistencia sanitaria ante urgencias, la logística prehospitalaria e interhospitalaria y el transporte de insumos críticos y de residuos patogénicos, entre otros.

El proyecto fue aprobado por mayoría con los votos de los bloques Unión por la Patria y Unión Renovación y Fe. En tanto, el PRO, La Libertad Avanza, UCR + Cambio Federal, Acuerdo Cívico UCR + GEN y la Izquierda votaron en contra.

El diputado de UxP Avelino Zurro destacó: «La realidad actual muestra una fragmentación del sistema de salud, haciendo que por ejemplo que un traslado que no puede realizarse en un municipio no se haga con una ambulancia ociosa que por ahí está a 50 kilómetros. Esto se produce porque la información no está centralizada».

Además, Zurro aseguró que actualmente se produce una «enorme transferencia del sector público al sector privado», ya que ante un accidente se llama al 107 y «siempre llega primero una ambulancia del sistema público, el paciente es atendido en un hospital pero luego solo regresa entre el 5 y 10% de los recursos que deberían afrontar las obras sociales, prepagas, seguros o ART».

Por otra parte, el diputado peronista consideró que «muchos de los intendentes con los que hablamos ven en esta empresa una herramienta porque la provincia podrá discutir de otra forma con las obras sociales y porque además hay capacidades que no están coordinadas».

Los bloques PRO y LLA rechazaron la ley por considerar que significaba un crecimiento de la estructura estatal. Al respecto, Zurro aseguró que se busca avanzar hacia «un Estado eficiente, dotándolo de herramientas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».

En tanto, el Frente de Izquierda rechazó el proyecto por considerar que mediante la creación de esta sociedad anónima «se habilita el ingreso de capitales privados al sistema público, abriendo la puerta a la privatización de la salud pública».