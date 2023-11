Norberto “Chucho” Gómez: “Para gobernar La Plata sabíamos que primero debíamos unir al peronismo”

El intendente de La Plata, Julio Garro, publicó un comunicado en el que informa que no apelará el fallo que validó el escrutinio definitivo y rechazó la apertura de más urnas solicitada por JxC. Además prometió «garantizar una transición ordenada». El texto completo:

Sé que los últimos días estuvieron cargados de indefiniciones. Por eso, y para llevar claridad en este contexto, quiero aclarar algunas cuestiones.

Luego de las elecciones, con el equipo encontramos diferentes irregularidades, por eso pedimos la apertura de 79 urnas. Allí encontramos que UXP había perdido 241 votos, JxC había recuperado 43, e incluso vimos y defendimos 121 votos más de LLA. Nunca se trató de una discusión ideológica, se trató de defender lo que cada uno de ustedes eligió.

Por eso pedimos la apertura de 200 urnas más, porque sabíamos que la tendencia no cambiaría. El juzgado entendió que no debía autorizar esa apertura y luego de evaluar con mis equipos, decidimos respetar la institucionalidad democrática, respetar el fallo y no tener a todos los platenses como rehenes de la incertidumbre.

Más allá del resultado, lo que siempre buscamos fue cuidar el voto de cada uno de ustedes para que el próximo intendente sea el que realmente quiere la mayoría. Siempre voy a defender los valores republicanos. Lo hago desde que decidí involucrarme en política, lo hice en estos 8 años como intendente y lo seguiré haciendo desde el lugar que me toque.

Ahora vamos a trabajar para garantizar una transición ordenada y en paz, como los platenses merecen. Ya estuve en contacto con Julio Alak para avanzar y ponerme a disposición para el traspaso más transparente de la historia de la ciudad desde el 83 hasta acá.