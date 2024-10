“No voy en tren, voy en avión”: el gobierno anunció vuelos a Olavarría y Tandil que siguen sin ferrocarril

Un puñado de agrupaciones políticas ancladas en la doctrina peronista se unieron para darle forma a este nuevo espacio político denominado “Peronismo Libertario”.

“Así como nació el peronismo, hoy se refleja en Milei lo que moviliza a la sociedad: el deseo de progresar, desde los sectores más ricos hasta los más humildes, a través del talento y el esfuerzo personal”, sostiene Maxi uno de los referentes del flamante espacio político.

Desde lo conceptual, los peronistas libertarios expresan: “El peronismo libertario es el de los inadaptados, de aquellos que no aceptan estructuras rígidas ni relatos impuestos por quienes traicionaron las verdaderas banderas de Perón. Somos los que vuelan como águilas, no los que se arrastran como víboras”.

“Nos rebelamos contra aquellos que usurparon el movimiento, convirtiéndolo en un círculo cerrado de poder y privilegios. El peronismo, que alguna vez permitió la movilidad social, hoy es una pirámide rígida donde las bases fueron silenciadas”, se atreven a decir.

En esa misma línea, agregan: “Nosotros, los peronistas libertarios, buscamos la transformación, porque el verdadero poder reside en la gente, no en los aparatos políticos”.

“El peronismo libertario es un movimiento donde se aliaron aquellas agrupaciones peronistas que bancan al gobierno de Javier Milei, encontrando en él las respuestas que el peronismo buscaba. Milei encarna el espíritu de la libertad y la justicia social que tantos años de corrupción y burocracia habían distorsionado. Con su liderazgo, las agrupaciones que alguna vez lucharon desde las sombras, hoy ven la posibilidad de devolverle al pueblo el poder que les fue arrebatado”, dicen desde la nueva orga.

“Ser Peronista es Ser Libre como decía Perón”

“El peronismo libertario incomoda a la nueva oligarquía kirchnerista porque no nos dejamos domesticar. No encajamos en la falsa narrativa del “peronismo tradicional”, ni bancamos a esos peronistas de derecha que especulan para quedarse con una banca y luego dejan atrás a los compañeros que los acompañaron hasta la puerta del Congreso. Ser peronista es ser libre, como lo decía Perón. No se trata de seguir un libreto obsoleto, sino de reencarnar en algo nuevo y revolucionario”, rezan desde este nuevo movimiento peronista.

El Pensamiento Estratégico de Perón: Evolución y Adaptación

Perón lo vio venir. Ya advertía en su carta a Benito Llambí: “Si nuestros símbolos pierden su carácter popular y revolucionario, vendrá otro movimiento de masas que acabará con el justicialismo”.

«Hoy, Perón se moriría de la risa si viera a estos “tarambanas” recitando sus programas de gobierno como si fueran la solución para la Argentina de 2024. Perón insistía en que las doctrinas deben evolucionar y adaptarse. Y en eso, Milei es su heredero natural. La libertad que defiende Milei es la clave de la justicia social que pregonaba Perón», señalaron.

“Milei lo entendió mejor que nadie. Quiere darle Aerolíneas a los trabajadores, lo que refleja el verdadero espíritu del peronismo libertario. Además, al igual que Perón, rechaza la “insectificación” del individuo por parte de un Estado enorme y opresivo. Buscamos un equilibrio entre la justicia social y la justicia individual. Solo protegiendo la libertad de cada ser humano podemos construir una democracia real”, dicen los peronistas libertarios.

Además, sostienen que Perón también enseñó que «quien gasta más de lo que gana es un insensato»; sabiduría que Milei ha tomado para emprender la transformación del país. El equilibrio fiscal es la garantía de la independencia económica, una bandera que la dirigencia ha quemado al sustituir el modelo productivo por uno de consumo”.

Por último, advierten que “La verdadera transformación de nuestra sociedad requiere que nos adaptemos a los tiempos actuales. No podemos seguir atrapados en viejas estructuras fracasadas que limitan nuestra libertad y potencial. El peronismo libertario es el que entiende que, sin libertad, no hay justicia social. Y sin justicia social, no hay futuro”.