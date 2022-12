“No voy a ser candidata a nada”, anunció Cristina Kirchner luego de la sentencia en su contra

“No voy a ser candidata a nada, termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa. No voy a someter al peronismo a soportar que digan que tienen una candidata inhabilitada”, anunció Cristina Kirchner luego de la sentencia en su contra a 6 años de prisión e inhibilitación definitiva a ejercer cargos públicos en primera instancia.

“No voy a tener fueros. Una buena noticia para usted Magnetto que le podrá pedir a sus esbirros de la Casación y la Corte que me metan preso. Mascota de usted nuca jamás. No voy a ser candidata a nada, mi nombre no estará en ninguna boleta”, adelantó la vicepresidenta.

“Me van a poder presa después del 10 diciembre si es que alguien de una banda marginal financiado por un empresario como Caputo no me mata antes. Eso es lo que usted quiere: presa o muerta”, expresó y denunció: “En Argentina hay una mafia y un Estado paralelo”.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

“Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto”, a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

La vicepresidenta sostuvo que el Grupo Clarín “nunca pudo sacarle” a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que “al que pudieron sacarle” esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri “ni bien asumió”.

“El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen”, completó la exmandataria.

El discurso de Cristina Kirchner: “No voy a ser candidata a nada”