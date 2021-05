Todo Provincial RADIO entrevistó al intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, que solicitó por voluntad propia el descenso a Fase 3. El dirigente radical explicó su decisión y se refirió al “ala dura” de Juntos por el Cambio.

“El fin de semana se incrementaron los contagios. Por eso le pedí al jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, que nos bajaran a Fase 3”, aseguró el intendente.

Y explicó: “Pese a ser un municipio grande con pocos habitantes, tenemos en frente a La Costa, un partido chico pero con muchos habitantes. Hay una interacción muy asidua entre ambos partidos, lo que hace que la circulación del virus sea más intensa. En el manejo de la pandemia siempre miré como están en el Partido de La Costa”.

Ponte justificó la solicitud de bajar a Fase 3 en la suba de los contagios y también ante las denuncias contra pacientes positivos de Covid o contactos estrechos que se niegan a aislarse. “Hay vecinos que no se quieren aislar, que se niegan a que los declaren como contacto estrecho. Son personas que no quieren perder días de trabajo pero la diseminación del virus termina afectando la actividad económica de todos. Es una falta de solidaridad total”, relató.

General Lavalle tiene unos 6 mil habitantes y no cuenta con una unidad de terapia intensiva. El intendente adelantó que están preparando dos camas con respiradores que fueron cedidos por el gobierno bonaerense días atrás. Hasta ahora, el municipio no tuvo ninguna muerte por coronavirus.

Sobre el “equilibrio” entre su responsabilidad en el manejo de la pandemia y la postura de un sector importante de Juntos por el Cambio que rechaza las restricciones, Ponte expresó: “En General Lavalle el ala dura de Juntos por el Cambio no existe. Nosotros nos manejamos con los parámetros de la realidad. Yo pedí bajar a Fase 3 porque no quiero llegar al límite por más que uno intenta equilibrar la economía y la educación con la salud. No podemos ser suicidas”.

“Yo tengo que mirar otras cuestiones como la vinculación con otro municipio como La Costa que ahora bajó a Fase 2 y suspenderá las clases presenciales. Si allá hay un foco inmenso de contagios yo no la puedo ignorar. Quizás no bajemos a Fase 2 pero deberemos replicar muchas restricciones para evitar que los vecinos de allí vengan a nuestro distrito a disfrutar actividades que acá no están limitadas”, expresó.