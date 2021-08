“No peleé, me agredió un cobarde y yo, por boludo, tenía las manos en los bolsillos”, contó el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro

En las últimas horas circuló por medios nacionales la versión de que el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, se había cruzado a golpes con un comerciante de la ciudad. El jefe comunal confirmó el hecho pero aseguró que no fue una pela sino agresión. “No pasa nada muchachos, no peleé, agredieron al intendente y por boludo tenía las manos en los bolsillos”, dijo, intentando bajarle el tono a lo sucedido.

“Lo puedo contar, en realidad no fue una pelea sino una agresión. Estaba en un lugar tomando un café, cuando cae un vecino que no voy a nombrar por una cuestión ética y fuimos a charlar”, contó Zurro durante una conferencia de prensa que encabezó para anunciar obras.

“¿Vos decís que es una pelea estar con las manos en los bolsillos de la campera, con una persona que conozco hace cuarenta años? Me pega una piña y después me pega un sillazo, encuádrenlo como agresión”, remarcó el intendente del Frente de Todos.

De todos modos, el dirigente kirchnerista buscó bajarle el tono a lo sucedido. “La verdad, no me hizo nada, a los 20 minutos estaba trabajando en la Municipalidad. Un cobarde me pegó con las manos en la campera. Me pegó un sillazo”.

“La oposición berreta dice que es culpa mía”

Zurro aseguró que no recibió ningún respaldo por parte de la oposición y aclaró que tampoco esperaba el gestó.

“Tenemos que encuadrar lo que es la oposición, que ya es tan berreta que dice ‘es por culpa de que soy verborrágico’. Miren muchachos, yo he recibido muchísimas agresiones por defender al Estado y nunca nadie ha salido a bancarme. Sí los míos, pero la oposición nunca salió a bancarme”, reprochó.

“En el conflicto con el campo cada vez que llegaba un piquete como yo no bajaba el cartel que decía “intendente”, salían corriendo y decían ‘ahí viene el kirchnerista hijo de puta’. Me escupían, me pateaban el coche, me querían bajar del coche. Iba a otro piquete y otra vez ‘ahí viene el kirchnerista’”, recordó respecto a la disputa con el agro por la 125.

“Después, me pusieron una 9mm en la cabeza. Y no vi a la oposición. Como era un narcotraficantes les agarró miedo”, aseguró Zurro haciendo gestos con una mano.

“No lo voy a denunciar”

El intendente de Pehuajó aclaró que no denunciará al vecino que lo agredió. “Me llamó muchísima gente, algunos para decirme si estaba grave y para decirme si quería algún tipo de venganza y dije ‘no, por favor, estamos en Democracia’”, expresó.

“Fue una agresión leve. La decisión de denunciar a alguien por lesiones leves es mía. No lo voy a hacer, capaz va preso, pobre tipo tiene que mantener una familia. La denuncia por lesiones graves ya tomaría parte la Justicia”, señaló Zurro.

Y continuó: “Me han felicitado porque la templanza que tengo, a la altura de las circunstancias. Imagínense que un intendente empieza a las trompadas. Podría haberlo hecho, pero no lo hice aunque podría haberse tomado por defensa propia. Si hicieron un mundo por esta agresión imaginen lo que hubieran hecho si hubiera peleado”.

“El canario amarillo que vive en jaula de oro, no voy a decir quién es, dice que tiene la culpa el que habla fuerte. Entonces a Macri deberíamos agarrarlo a patadas y a todos los cambiemos habría que pegarles en la cabeza pero no es así”, comparó el intendente.

Y concluyó: “No pasa nada muchachos, no pelee, agredieron al intendente y por boludo tenía las manos en los bolsillos”.